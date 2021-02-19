Survivor ödül oyununu kim kazandı? 18 Şubat Survivor'da ödül ne oldu?

Survivor 2021 son bölümde ünlüler ile gönüllüler, ödül oyununda mücadele etti Survivor Türkiye’de son olarak adaya veda eden yarışmacı ünlüler takımından Hayrettin olmuştu. Ünlüler ve gönüllüler takımları, verilecek yiyecek ödülünü kazanmak için birçok engeli aşıp finalde çamura bulandı. Acun Ilıcalı tarafından açıklanan ödül yarışmacıları çok sevindirdi.
Survivor’da ödül oyunu parkuru türlü engellerden oluşuyordu. Yarışmacılar, çamurun içine dalacakları, ağın altından sürünerek takılmadan geçmeye çalışacakları parkurda inanılmaz güç harcadı. Oyuna iyi başlayan gönüllüler, ünlüler arasındaki farkı açtı ve skoru 7-1'e getirdi. Beş sayıyı ilk ulaşan takım olarak ödülün tadına bakan da gönüllüler oldu. Ünlüler, dört sayıyı ardı ardına alarak oyuna ortak oldular. Sonrasında ise karşılıklı sayılar alındı ve skor 9-6 oldu. Son oyunda ise Aleyna, rakibi Gonca'ya parkurda fark attı ve atışlara çok rahat geldi. Ve ona atış şansı vermeyerek takımına ödülü kazandıran atışları yaptı. Böylece gönüllüler, 10'a 6 skorla ödül oyununu kazandı.
Survivor Türkiye’de ödül oyunları yarışmacılara adada bulamayacakları, erzak paketinde olmayan ve özledikleri yemeklere kavuşturuyor. Adada genelde Hindistan cevizi, pirinç ve buna benzer erzak paketi ile yetinen yarışmacılar, verilen ödülü kazanmak için ayrı bir güçle mücadele ediyor. Son bölümde ödül oyununu kazanan gönüllüler takımı yarışmacıları, ünlü bir fast food restoranından gelen menüyle karınlarını doyurdu.
Gündüz bölümünde zorlu parkurda çamurla mücadele eden yarışmacılar, Anlat Bakalım'da keyifli anlar yaşadı.
İzleyenleri gülmekten kırıp geçiren oyunda rakiplerine göre en fazla kelimeyi bilmeye çalışırken ortaya çok komik görüntüler çıktı. Günün rekoru ise 7 kelime bilen Sergen - Merve ve Hanzade - Dora ikilileri oldu. Bu oyunu kazanan gönüllüler, pilav üstü tavuk döner yemeyi kazandılar.
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