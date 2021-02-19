Survivor ödül oyununu kim kazandı? 18 Şubat Survivor'da ödül ne oldu?

Survivor 2021 son bölümde ünlüler ile gönüllüler, ödül oyununda mücadele etti Survivor Türkiye’de son olarak adaya veda eden yarışmacı ünlüler takımından Hayrettin olmuştu. Ünlüler ve gönüllüler takımları, verilecek yiyecek ödülünü kazanmak için birçok engeli aşıp finalde çamura bulandı. Acun Ilıcalı tarafından açıklanan ödül yarışmacıları çok sevindirdi.

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da ödül oyunu parkuru türlü engellerden oluşuyordu. Yarışmacılar, çamurun içine dalacakları, ağın altından sürünerek takılmadan geçmeye çalışacakları parkurda inanılmaz güç harcadı. Oyuna iyi başlayan gönüllüler, ünlüler arasındaki farkı açtı ve skoru 7-1'e getirdi. Beş sayıyı ilk ulaşan takım olarak ödülün tadına bakan da gönüllüler oldu. Ünlüler, dört sayıyı ardı ardına alarak oyuna ortak oldular. Sonrasında ise karşılıklı sayılar alındı ve skor 9-6 oldu. Son oyunda ise Aleyna, rakibi Gonca'ya parkurda fark attı ve atışlara çok rahat geldi. Ve ona atış şansı vermeyerek takımına ödülü kazandıran atışları yaptı. Böylece gönüllüler, 10'a 6 skorla ödül oyununu kazandı.