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Survivor ödül oyununu kim kazandı? 3 Mayıs Survivor 2021'de ödül ne oldu?

04.05.2021 00:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'in 3 Mayıs Pazartesi akşamı ekrana gelen 83. bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Survivor son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları ödülü kazanabilmek için zorlu parkurda mücadele etti. Kazanan takımın kamplarından alınarak güzel bir gün geçireceği ödül oyununda kıyasıya mücadele yaşandı. Peki Survivor ödül oyunu hangi takım kazandı? Survivor'da büyük ödül ne oldu?

Survivor ödül oyununu kim kazandı? 3 Mayıs Survivor 2021'de ödül ne oldu?

Survivor 2021’de her pazartesi büyük ödül oyunu oynanıyor. Her hafta daha da büyüyen ödül için ünlüler ve gönüllüler arasında kıyasıya bir mücadele ortaya konuldu. Survivor'da ödül oyununda seçimi yapacak takımı belirlemek için avanta oyunu oynandı. Bayrak yarışı için ünlülerden Sergen ve Melis, gönüllülerden Aleyna Kalaycıoğlu seçildi. Atıcıları Melis ve Berkay olan avantaj oyununu kazanan kamera kayıtları belli oldu. Buna göre saniye farkıyla kazanan gönüllüler takımı oldu.

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SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da yorucu geçen dokunulmazlık oyunu ve gerin ada konseyi sonrasında yarışmacılar, ödülü kazanarak stres atmak ve dinlenmek istiyordu. Oynanan ödül oyununda takımlar farklı bir parkurda karşılaştı. Parkurdaki engelleri aşmaya çalışacak yarışmacılar, ödül için nefes kesecek karşılaşmalar ortaya koydu.

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Ünlüler takımı, bir ara 6-4 geriye düştüğü oyunda 10-6 öne geçmeyi başardı. Böylece ünlüler takımı, ödül oyununu kazanan takım oldu.

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Survivor’da ödül oyunu kazanan ünlüler takımı iki lüks arabayla Punta Cana’ya götürüldü. Orada süper lüks villada müthiş bir akşam yemeği yiyen yarışmacılar sonrasında ise ‘90lar partisine gitti. Yarışmacıları geceyi de lüks villada geçirdi.


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TV8 survivor
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