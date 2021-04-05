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Survivor ödül oyununu kim kazandı? 5 Nisan Survivor 2021'de ödül ne oldu?

05.04.2021 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'in 5 Nisan Pazartesi ekrana gelen 63. son bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Birleşme partisinden sonra ödüllülerin büyümeye başladığı Survivor'da ödülü duyan yarışmacılar büyük sevinç yaşadı. Ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları, sürpriz dolu ödülü kazanabilmek için zorlu parkurda mücadele etti. Peki Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Ödül ne oldu?

Survivor ödül oyununu kim kazandı? 5 Nisan Survivor 2021'de ödül ne oldu?

Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. 5 Nisan Pazartesi akşamı Survivor’ın 63. bölümü ekrana geldi. Survivor’da bir ilk olacak ödül oyununda karşılan iki takımın mücadelesi kıran kırana geçti.

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye’de oynanan ödül oyunu bir ilk oldu. Oynayış tarzı ile Survivor'da bir ilk olan oyunda ilk üç karşılaşma bayrak yarışı şeklindeydi. Oyuna iki takımdan bir kadın bir erkek yarışmacı çıktı.

Önce erkekler ile başlayan oyunda askı merdivenle kule üzerindeki beş çubuğu alan yarışmacılar, sahile koşarak atışlara geçti. Atışlarda ise getirilen çubuklar düzeneklere dizildi ve yine çubuklar ile masadan düşürülmeye çalışıldı.

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Atışları bitiren yarışmacı, bayrağı kaldırarak kadın yarışmacının başlamasını sağladı. Aynı şekilde devam eden oyunda bir takım iki sayı birden alabiliyordu. Bu şekilde oynanan oyunda ilk iki oyunu alan ünlüler, 4-0 öne geçti. Sonraki oyunu kazanan gönüllüler 4-2'ye getirdi. Devamında tekli karşılaşmalar başladı. Ünlüler, beş puana ilk ulaşıp tadım yapma şansına erdiği ödül oyununda mücadele son ana kadar devam etti. Günün sonunda ödül oyununu 10-7 skorla kazanan ünlüler takımı oldu.

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SURVİVOR’DA ÖDÜL NE OLDU?

Birleşme partisi sonrasında ödüllerin arttığı Survivor’da oyunu kazanan ünlüler takımını bir tekne alacak. Oyun bitimiyle kazanan takımı alan tekne, onları güzel bir sahilde restorana götürecek ve yarışmacılar, müzik eşliğinde nefis bir akşam yemeği yiyecekler.


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TV8 survivor
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