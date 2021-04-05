Survivor ödül oyununu kim kazandı? 5 Nisan Survivor 2021'de ödül ne oldu?

Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. 5 Nisan Pazartesi akşamı Survivor’ın 63. bölümü ekrana geldi. Survivor’da bir ilk olacak ödül oyununda karşılan iki takımın mücadelesi kıran kırana geçti.

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye’de oynanan ödül oyunu bir ilk oldu. Oynayış tarzı ile Survivor'da bir ilk olan oyunda ilk üç karşılaşma bayrak yarışı şeklindeydi. Oyuna iki takımdan bir kadın bir erkek yarışmacı çıktı.

Önce erkekler ile başlayan oyunda askı merdivenle kule üzerindeki beş çubuğu alan yarışmacılar, sahile koşarak atışlara geçti. Atışlarda ise getirilen çubuklar düzeneklere dizildi ve yine çubuklar ile masadan düşürülmeye çalışıldı.

Atışları bitiren yarışmacı, bayrağı kaldırarak kadın yarışmacının başlamasını sağladı. Aynı şekilde devam eden oyunda bir takım iki sayı birden alabiliyordu. Bu şekilde oynanan oyunda ilk iki oyunu alan ünlüler, 4-0 öne geçti. Sonraki oyunu kazanan gönüllüler 4-2'ye getirdi. Devamında tekli karşılaşmalar başladı. Ünlüler, beş puana ilk ulaşıp tadım yapma şansına erdiği ödül oyununda mücadele son ana kadar devam etti. Günün sonunda ödül oyununu 10-7 skorla kazanan ünlüler takımı oldu.