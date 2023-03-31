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Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor Anlat Bakalım galibi kimler oldu? Heyecanlı dakikalar

31.03.2023 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor bu akşam Anlat Bakalım oyunu ile ekrana geldi. Murat Ceylan'ın sunumuyla izleyenlere eğlenceli anların yaşatıldığı Survivor'da oyunu kimin, hangi takımın kazandığı merak edildi. Dün akşam yayınlanan bölümde Ertuğ'un Asena'ya vurması büyük tepki toplamıştı. Peki Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor Anlat Bakalım galibi kimler oldu? İşte detaylar...

Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor Anlat Bakalım galibi kimler oldu? Heyecanlı dakikalar

Survivor bu akşam yine heyecanlı bir bölümle ekranda. Yarışmacıların takım arkadaşlarıyla yarıştığı Anlat Bakalım, izleyiciye eğlenceli anlar yaşatmaya devam ediyor. Peki Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor Anlat Bakalım galibi kimler oldu? İşte detaylar...

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI, HANGİ TAKIM?

Anlat Bakalım yarışması henüz sonuçlanmadı. Kırmızı ve mavi takımın ödülü kazanmak için tüm güçleriyle yarıştığı yarışmada kelimeleri bilemeyen yarışmacılara takım arkadaşlarının tepkisi izleyicileri oldukça güldürdü.

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YUSUF KORKUTTU

Anlat Bakalım oyunundan önce parkurda yarışan yarışmacılar oldukça zorlandı. Fatih'in parkurda yaşadığı kaza yürekleri ağızlara getirdi.

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Parkuru ve yarımayı yarıda bırakmak zorunda kalan Yusuf Yıldız, tekrar oyunlara dönebilecek mi henüz belli değil.

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