Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor Anlat Bakalım galibi kimler oldu? Heyecanlı dakikalar

Survivor bu akşam yine heyecanlı bir bölümle ekranda. Yarışmacıların takım arkadaşlarıyla yarıştığı Anlat Bakalım, izleyiciye eğlenceli anlar yaşatmaya devam ediyor. Peki Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor Anlat Bakalım galibi kimler oldu? İşte detaylar...

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI, HANGİ TAKIM?

Anlat Bakalım yarışması henüz sonuçlanmadı. Kırmızı ve mavi takımın ödülü kazanmak için tüm güçleriyle yarıştığı yarışmada kelimeleri bilemeyen yarışmacılara takım arkadaşlarının tepkisi izleyicileri oldukça güldürdü.

YUSUF KORKUTTU

Anlat Bakalım oyunundan önce parkurda yarışan yarışmacılar oldukça zorlandı. Fatih'in parkurda yaşadığı kaza yürekleri ağızlara getirdi.

Parkuru ve yarımayı yarıda bırakmak zorunda kalan Yusuf Yıldız, tekrar oyunlara dönebilecek mi henüz belli değil.

