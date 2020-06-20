Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da yeni takımlar büyük ödül için yarıştı! İşte 19 Haziran Cuma Survivor'da kazanan takım

Survivor 2020’de çeyrek finale kalan sekiz yarışmacı ile heyecan artarak devam ediyor. Kaptan Elif, Sercan, Berkan ve Evrim'den oluşan kırmızı takım ile kaptan Yasin, Cemal Can, Barış ve Nisa'nın yer aldığı mavi takım arasındaki ödül mücadelesi nefesleri kesti.

AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor çeyrek finalin ilk ödülü oyunu için dörder kişilik takımlar, avantaj oyununa çıktı. Kıyasıya süren bayrak yarışı mücadelesi sonunda büyük ödül oyunu avantajını kazanan takım mavi takım oldu.

SURVIVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, büyük ödül oyununda olimpik bir havuzun olduğu ödül oyunu parkurda mücadele etti. Yarışmacıları en çok zorlayan parkurun son kısmındaki atışlar oldu. Frizbi ile beş sembolü devirmek zorunda kalan yarışmacılar arasında kıran kırana bir rekabet yaşandı.

Oyunda skor 9-9'a gelince kazananı belirlemek için bayrak yarışı yapıldı. Bayrak yarışına mavi takımdan Barış ile Yasin, kırmızı takımdan Berkan ile Sercan çıktı. Takımlarda atışları ise Barış ile Sercan yaptı. Atışlarda yeteneğini gösteren Sercan, ödülü takımına kazandırdı. Böylece Survivor'da ödül oyununu kırmızı takım 10'a 9'luk skorla kazandı.