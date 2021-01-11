Survivor Öykü Çelik kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Öykü Çelik kaç yaşında ve nereli? Hangi diziler ve filmlerde rol aldı? İşte Survivor Öykü Çelik’in hayatı!

Öykü Çelik, Survivor 2021 Ünlüler takımında yer alan yarışmacılardan biri oldu. Dizi ve film sektöründen sonra Survivor yarışması için Dominik Cumhuriyeti’nin yolunu tutan Öykü Çelik özel hayatıyla merak konusu oldu. 9 Ocak’ta TV 8 ekranlarında başlayan Survivor 2021 yarışmasının iddialı isimlerinden biri olan Öykü Çelik Instagram hesabından yarışmaya gitmeden önce bir paylaşım yapmayı tercih etti.

ÖYKÜ ÇELİK’TEN SURVİVOR AÇIKLAMASI

Sevilen oyuncu Öykü Çelik Ünlület takımı için mücadele etmeden hemen önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerinden destek istedi. Güzel oyuncu açıklamasında,”Kendini tanımanın bir tek yolu vardır, o da kendini öne sürmektir. Kendinize iyi bakın, dualarınızı bekliyorum siz beni göreceksiniz, siz beni duyacaksınız, ben sizi hissedeceğim inşallah Görüşmek üzere” ifadelerini kullandı.

ÖYKÜ ÇELİK KİMDİR?

13 Temmuz 1987 İstanbul doğumlu olan Çelik, yaş olarak şu anda 33 yaşında. Sinema ve dizi oyuncusu olan ünlü isim röportajlarında Trabzon Lisesi’nden mezun olduğunu ve Karadenizli olduğunu belirtiyor. Ünlü oyuncunun rol aldığı yapımlar da merak ediliyor. Öykü Çelik oynadığı diziler ile kısa sürede büyük kitleler tarafından tanınmayı başarmış bir isim.