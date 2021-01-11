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Survivor Öykü Çelik kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Öykü Çelik kaç yaşında ve nereli? Hangi diziler ve filmlerde rol aldı? İşte Survivor Öykü Çelik’in hayatı!

11.01.2021 16:18 | Son Güncelleme:
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Survivor Öykü Çelik kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Öykü Çelik kaç yaşında ve nereli? Hangi diziler ve filmlerde rol aldı? İşte Survivor Öykü Çelik’in hayatı!

Survivor 2021 Ünlüler- Gönüllüler takımlarının kadrosu belli oldu. Yarışmadan önce yaptığı açıklamalarla gündeme gelen oyuncu Öykü Çelik, Survivor 2021 kadrosunda Ünlüler takımında yerini aldı. Peki, Öykü Çelik kimdir? Öykü Çelik kaç yaşında? Öykü Çelik nereli? İşte detaylar…

Öykü Çelik, Survivor 2021 Ünlüler takımında yer alan yarışmacılardan biri oldu. Dizi ve film sektöründen sonra Survivor yarışması için Dominik Cumhuriyeti’nin yolunu tutan Öykü Çelik özel hayatıyla merak konusu oldu. 9 Ocak’ta TV 8 ekranlarında başlayan Survivor 2021 yarışmasının iddialı isimlerinden biri olan Öykü Çelik Instagram hesabından yarışmaya gitmeden önce bir paylaşım yapmayı tercih etti.

ÖYKÜ ÇELİK’TEN SURVİVOR AÇIKLAMASI

öykü çelik

Sevilen oyuncu Öykü Çelik Ünlület takımı için mücadele etmeden hemen önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerinden destek istedi. Güzel oyuncu açıklamasında,”Kendini tanımanın bir tek yolu vardır, o da kendini öne sürmektir. Kendinize iyi bakın, dualarınızı bekliyorum siz beni göreceksiniz, siz beni duyacaksınız, ben sizi hissedeceğim inşallah Görüşmek üzere” ifadelerini kullandı.

ÖYKÜ ÇELİK KİMDİR?

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13 Temmuz 1987 İstanbul doğumlu olan Çelik, yaş olarak şu anda 33 yaşında. Sinema ve dizi oyuncusu olan ünlü isim röportajlarında Trabzon Lisesi’nden mezun olduğunu ve Karadenizli olduğunu belirtiyor. Ünlü oyuncunun rol aldığı yapımlar da merak ediliyor. Öykü Çelik oynadığı diziler ile kısa sürede büyük kitleler tarafından tanınmayı başarmış bir isim.

Öykü Çelik dizileri arasında Akasya Durağı, Kasaba, Gönülçelen, Nuri, Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam, Benim için Üzülme, Ağlatan Dans, Yeşil Deniz, Poyraz Karayel, Darbe, Hayat Sevince Güzel, Savaşçı, Diriliş Ertuğrul ve Şeref Sözü yer alıyor. Ünlü ismin rol aldığı filmler arasında ise Cin Geçidi, Kanımdaki Barut, Mahpeyker Kösem Sultan, Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda ve Kapan bulunuyor. Öykü Çelik eski eşi Ahmet Murat Çakan ise 2014 yılında dünya evine girdi ve çift 2015 yılında yollarını ayırdı.

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