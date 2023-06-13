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Survivor Özgür kaç yaşında, kimdir? Survivor Özgür kaç yaşında? Büyük final için heyecan dorukta

13.06.2023 21:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Özgür'ün hayatı, yaşı ve mesleği izleyiciler tarafından merak edildi. Survivor'da bu akşam büyük final heyecanı yaşanıyor. 2023 sezonunun finalistleri dün akşam sonuçlanan oylamayla Nefise ve Özgür seçildi. Peki, Survivor Özgür kaç yaşında, kimdir? Survivor Özgür kaç yaşında? Büyük final için heyecan dorukta

Survivor Özgür kaç yaşında, kimdir? Survivor Özgür kaç yaşında? Büyük final için heyecan dorukta

Survivor Özgür ile ilgili aramalar finalist seçilmesinin ardından hız kazandı. Survivor 2023 sezonuna ana kadroda katılan Ögür, çıktığı sms oylamalarından başarıyla kurtularak ilk finalist oldu. Yarışmanın izleyicileri 'Survivor Özgür kimdir, kaç yaşında?' ekranını sorguluyor. İşte Survivor Özgür ile ilgili merak edilenler...

SURVIVOR ÖZGÜR KİMDİR?

Survivor Özgür 1975 yılında Yalova’da doğmuştur. 47 yaşındaki yarışmacı küçük yaşlardan itibaren basketbola olan ilgisiyle biliniyor.

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Uzun yıllar amatör ligde basketbol oynayan yarışmacı sporun her dalına ilgi duyuyor. 1993 yılında kuvvet antrenörlüğü eğitimi alan Özgür, eğitiminin ardından 2000’li yıllara kadar hem sporculuk hem de antrenörlük yapmıştır. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Özgür, yaptığı antrenman videolarını Instagram'da paylaşmaktadır.

TRIATLON VE ATLETİZM GEÇMİŞİ

Hem sporcu hem de antrenör olarak uzun süre kuvvet antrenmanları uyguladı ve uygulattı. 2002 senesinde triathlon ile tanıştı ve olimpik triathlon branşında yarıştı.

Daha sonra ki yıllar eğitimine devam ederek ve çeşitli kulüpler de çalışarak kendini geliştirdi. NPTI level3 ve fitness federasyonu level2 antrenörü olan Özgür Tetik, Avusturya da Crossfit eğitimi aldı. Latin danslarıyla da uzun yıllar ilgilendi. Gösterilere, yarışlara katıldı ve eğitmenliğini yaptı.

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2 senelik triatlon macerasından sonra sadece koşu yarışlarına katıldı. Yarı maraton ve maraton branşlarında yarıştı ve 2008 yılından sonra sadece koşu, kuvvet antrenörlüğünde uzmanlaştı. 2010 yılında hayatına yepyeni bir heyecan girdi ve ultra maratonlarda yarışmaya başladı. Son 5 sene içinde 50 km – 100 km ve 250 km'lik etaplarda defalarca yarıştı ve artık sadece ultra maraton yarışçısı olarak spor yaşamını devam ettiriyor.

2014 yılında antrenör eşi Tuğba Tetik ile birlikte kendi spor akademisini kurdu.

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