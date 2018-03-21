'Survivor Panorama'da Nur Tuğba Algül ile Seda Akgül kavga etti

Survivor 2018 hakkında bilinmeyenlerin konuşulduğu Survivor Panorama'da sunucu Nur Tuğba Algül ile Seda Akgül, canlı yayında birbirlerine girdiler.

Şu sıralar Survivor'da yarışan Hakan Hatipoğlu'nun kardeşinin gönderdiği mektup yüzünden tartışan ikili, birbirlerine yönelik sert ifadeler kullanmaya başladı.

SERT İFADELER KULANDILAR

İkili arasındaki tansiyonun bir anda yükselmesi üzerine Hakan Ural araya girerek yatıştırmaya çalıştı. Ancak Ural'ın bunda başarılı olamaması üzerine VTR'ye gidildi.

Seda Akgül, Tuğba Algül'e "Sen mi bana öğreteceksin" diye sorunca Algül de altında kalmadı ve "Gerekirse evet" dedi. O anlarda ortalık iyice gerildi ve VTR'ye gidilmesine karar verildi.

İşte o anlar: