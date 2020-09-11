Survivor Perviz, Mert Öcal ve Sercan Yıldırım’dan büyük buluşma!

Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışması sona erdi. Geniş bir izleyici kitlesine ulaşan fenomen programın yarışmacılarının özel hayatları hala etkisini gösteriyor. Programın ardından sık sık bir araya gelen yarışmacılar yarattıkları sükseyle sosyal medyada konuşulmayı sürdürüyor. Büyük bir hayran grubuna hitap eden yarışmacıların her attığı adım adeta olay oluyor.

Dominik Cumhuriyeti’nde 5 ay boyunca devam eden programın finalinden sonra yarışmacılar özellikle yaz tatillerinde beraber zaman geçirmeyi seçti. Yaz tatillerindeki eğlenceli anları sosyal medyadan paylaşan yarışmacıların büyük bir çoğunluğu hakkında aşk iddiaları yayıldı. Yaz sezonun sona ermesiyle beraber İstanbul’a dönen Survivor Mert Öcal’dan hayranlarını sevindirecek bir kare geldi.

MERT ÖCAL’IN EVİNDE BULUŞTULAR

Survivor yarışmasından erken elenerek şaşkınlık yaratan Azeri dövüşçü Perviz Adbullayev İstanbul’a ziyarete geldi. Survivor Perviz’in İstanbul ziyaretinde görüştüğü isimler ise dikkatleri üzerine çekti. Survivor Perviz yarışmada iyi anlaştığı Ersin Korkut, Mert Öcal ve Sercan Yıldırım’la bir araya geldi. Mert Öcal’ın evine giden Sercan Yıldırım ve Perviz Abdullayev sosyal medyadan verdikleri pozla takipçilerini gülümsetti. Survivor Mert’in Instagram hesabından yayınladığı poza “Fiskos” notunu düşmesi ise kafaları karıştırdı.

