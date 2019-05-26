Survivor Sabriye'den bikinili paylaşım

Survivor'un sevilen yarışmacılarından olan Sabriye Şengül, sosyal medya hesabından takipçilerine bikinili sürpriz yaptı.
Sabriye Şengül, geçen hafta Survivor'dan elenen Yunan yarışmacı Ria ila deniz keyfi yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Sabriye, 404 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladığı Ria ile çekilen pozuna, "Sürpriz" notunu düştü.
Sabriye Şengül'ün bu paylaşımına takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.
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