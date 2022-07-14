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  4. Survivor Sabriye Şengül süper mini elbisesiyle poz verdi! "Favorim sensin"

Survivor Sabriye Şengül süper mini elbisesiyle poz verdi! "Favorim sensin"

14.07.2022 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk kickboksçu ve karma dövüş sanatçısı Sabriye Şengül, asıl ününü Survivor programı ile elde etti. Programa iki defa katılan Sabriye Şengül, renkli karakteri ile dikkat çeken isimlerden biri oldu. Şengül şimdilerde iddialı pozlarıyla dikkat çekiyor.

Survivor Sabriye Şengül süper mini elbisesiyle poz verdi! "Favorim sensin"

Sabriye Şengül son zamanlarda sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Pozlarıyla zaman zaman magazin gündeminde yer alan Şengül, bu pozlarına bir yenisini daha ekledi.

MİNİ ELBİSESİYLE POZ VERDİ

Sabriye Şengül Survivor programı ile akıllara kazındı.

Survivor Sabriye Şengül süper mini elbisesiyle poz verdi!

Şimdilerde Instagram'ı aktif olarak kullanan isim, süper mini elbisesiyle poz verdi.

Survivor Sabriye Şengül süper mini elbisesiyle poz verdi!

Şengül'ün o pozuna, "Favorim sensin", "Çok güzelsin" gibi yorumlar geldi.

Survivor Sabriye Şengül süper mini elbisesiyle poz verdi!

34 yaşındaki Sabriye Şengül Trabzonludur.

Survivor Sabriye Şengül süper mini elbisesiyle poz verdi!

23 Nisan 2016 tarihinde İstanbul'da WKU Dünya Şampiyonluğu için kemer maçına çıktı ve Belçikalı Rakibi Vanessa De Waelle’yi puanla yenip dünya şampiyonu oldu.

Survivor Sabriye Şengül süper mini elbisesiyle poz verdi!

Survivor Sabriye Şengül süper mini elbisesiyle poz verdi!

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Anahtar Kelimeler:
survivor Sabriye Şengül
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