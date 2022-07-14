Survivor Sabriye Şengül süper mini elbisesiyle poz verdi! "Favorim sensin"

Sabriye Şengül son zamanlarda sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Pozlarıyla zaman zaman magazin gündeminde yer alan Şengül, bu pozlarına bir yenisini daha ekledi.

MİNİ ELBİSESİYLE POZ VERDİ

Sabriye Şengül Survivor programı ile akıllara kazındı.

Şimdilerde Instagram'ı aktif olarak kullanan isim, süper mini elbisesiyle poz verdi.

Şengül'ün o pozuna, "Favorim sensin", "Çok güzelsin" gibi yorumlar geldi.

34 yaşındaki Sabriye Şengül Trabzonludur.

23 Nisan 2016 tarihinde İstanbul'da WKU Dünya Şampiyonluğu için kemer maçına çıktı ve Belçikalı Rakibi Vanessa De Waelle’yi puanla yenip dünya şampiyonu oldu.





