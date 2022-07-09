KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Hem şık hem rahatlığıyla üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz her ortama uygun kot elbise modelleri

Hem şık hem rahatlığıyla üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz her ortama uygun kot elbise modelleri

08.07.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllardan beri moda dünyasında tahtını bırakmayan kot kıyafetler, popülerliğini hâlâ sürdürüyor. Kadınların ve erkeklerin severek kullandığı kotlar, birçok kişinin gardırobunda yaz kış bulunuyor. Farklı aksesuarlarla kombinlerinizi zenginleştirebileceğiniz bu ürünler, daima kurtarıcı parçalar oluyor. Özellikle yaz mevsiminde kadınların gözde kıyafetlerinden olan kot elbiseler, farklı model ve renk çeşitleriyle oldukça tercih ediliyor. Gelin, rahatlığıyla üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz

Hem şık hem rahatlığıyla üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz her ortama uygun kot elbise modelleri

Zevkinize göre istediğiniz modellerde temin edebileceğiniz kot elbiseler, sade tarzda giyebileceği gibi farklı aksesuarlarla rahatça kombinlenebilir. Bazen bir fular bazen bir ceket ile dilediğiniz ortama uygun olacak şekilde şık bir görünüm yaratabilirsiniz. Eğer siz de dolabınızda kot elbiselere yer vermeyi ve bu yazın modasına ayak uydurmayı düşünüyorsanız sizler için seçtiğimiz birbirinden şık kot elbise modellerine göz atabilirsiniz.

1. Sade ve şık: Balins Kadın Kot Elbise

Hem şık hem rahatlığıyla üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz her ortama uygun kot elbise modelleri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Uzun ve sıcak yaz günlerinde dışarı çıktığınızda gün boyu üzerinizde taşıyacağınız kıyafetin rahat olmasını tercih eden biri misiniz? Öyleyse sıradaki önerimiz tam size göre! Hem sade hem şık tasarımı olan Balins Kadın Kot Elbise'ye şans verebilirsiniz. Kaliteli materyallerden üretilen elbise, dayanıklı ve kaliteli kumaş yapısıyla kullanıcıların beğenisini kazanır. %100 pamuk ile üretilen ürünün açık mavi, koyu mavi ve orta mavi olmak üzere toplamda üç farklı renk seçeneği bulunur. Kişisel zevkinize göre istediğiniz modeli seçebileceğiniz ürüne göz atmanızı öneririz.

Ürünü İncele

2. Beyazdan vazgeçemeyenlere: Livanomi Beyaz Önü Düğmeli Kemerli Kot Elbise

Hem şık hem rahatlığıyla üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz her ortama uygun kot elbise modelleri

Yaz döneminin favori renklerinden biri olan beyazdan vazgeçemiyorsanız doğru yerdesiniz. Şık tasarımıyla göz dolduran Livanomi Beyaz Önü Düğmeli Kemerli Kot Elbise, hem gündüz hem akşam kullanıma uygun olur. Düğmeli, kemerli ve cepli detayları bulunan parçanın etek boyu diz üstünde biter. S, M, L beden aralığı bulunan ürün, beyaz spor ayakkabılar ve renkli bir çanta ile kombinlenebilir. Kaliteli ve dayanıklı kumaştan üretilen model, uzun süreli kullanım vadeder. Eğer siz de hem şıklığı hem beyaz rengin asaletini üzerinizde taşımak istiyorsanız bu kot elbiseyi rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

Ürünü İncele

3. Hem şık hem rahat: Verliked V Yaka Kolsuz Bağcıklı Kot Elbise

Hem şık hem rahatlığıyla üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz her ortama uygun kot elbise modelleri

Sıcak yaz günlerinde şıklığınızla göz doldurmak çok zor değil. "İstediğim gibi rahat ve şık bir elbise bulamıyorum." düşüncesi canınızı sıkmasın. Bu konuda Verliked V Yaka Kolsuz Bağcıklı Kot Elbise imdadınıza yetişiyor. Benzersiz bir tasarım ve kaliteli kot ile üretilen elbise, görenlerin beğenisini kazanıyor. V yaka modeli ve yüksek bel kesimiyle gayet şık görünen ürünün yaka kısmında bağcık detayı bulunuyor. Gün içinde bulunduğunuz her ortamda hem rahat hem şık olmanızı sağlayan kot elbise, kırışıklığa karşı dayanıklı üretiliyor.

Ürünü İncele

4. Zarif ve düz bir kesim: Guitar Kadın Kot Elbise

Hem şık hem rahatlığıyla üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz her ortama uygun kot elbise modelleri

Geçmişten günümüze varlığını aralıksız sürdüren kot tasarımlar, güncelliğini daima korur. Rahatlığın ve şıklığın sembolü hâline gelen kot elbiseler, istediğiniz her zamanda kurtarıcınız olabilir. Özellikle klasik kot renginden vazgeçemeyenler için Guitar Kadın Kot Elbise, çok şık bir alternatif sunar. %90 pamuk, %8 polyester ve %2 elastan kumaştan üretilen elbiseyi hem spor hem topuklu ayakkabılarla kombinleyebilirsiniz. Önden fermuarlı ve düz kesim modeliyle beğeneceğinizi düşündüğümüz ürün, şıklığını her zaman korumak isteyenler için harika bir seçim olabilir. Elbisenin 36 ile 48 beden aralığında üretildiğini söylemeden geçmeyelim.

Ürünü İncele

5. Havalı görünmeyi sevenlere: Suzanne Midi Kot Elbise

Hem şık hem rahatlığıyla üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz her ortama uygun kot elbise modelleri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Yazın nefes alabilen kumaşıyla size ferahlık sağlayacak bir kot elbiseye ne dersiniz? Yumuşak dokusuyla gün boyu üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz Suzanne Midi Kot Elbise, iyi bir seçim olabilir. Önden bağlamalı kuşağı ile şık ve rahat bir görünüm sergilerken yaz sıcaklarında sizi bunaltmaz. Uzun tip ve devrik yaka modeli ile dikkat çeken gömlek tarzındaki elbise, yüksek kaliteli bir kot kumaşıyla üretilir. Günün farklı saatlerinde farklı aksesuarlar ile eşleştirebileceğiniz bu parça ile şıklığı yakalayabilirsiniz. Cep tasarımı ve kuşak ile hareketlendirilen ürün, yaz gardırobunuz için ideal bir seçim olabilir.

Ürünü İncele

6. Salopet sevenleri buraya alalım: Timbre Kadın Denim Kırmızı Kot Salopet

Hem şık hem rahatlığıyla üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz her ortama uygun kot elbise modelleri

"Kırmızı olsun üç kuruş fazla olsun." diyenler buraya! Hem şirin hem şık görünmenizi sağlayan Timbre Kadın Denim Kırmızı Kot Salopet Askılı Tulum, dolabınıza renk katan ürünlerden biri olabilir. Birinci kalite kumaşla üretilen kot salopet, sıkı kalite kontrol sürecinden geçtikten sonra kullanıcılarına ulaşır. İçine giyebileceğiniz bluz, gömlek veya tişörtler ile dört mevsim harika bir stil yaratmanız mümkün olur. Denim materyalden oluşan orta kalınlıktaki elbisenin toplamda üç renk seçeneği mevcut. Kırmızının dışında koyu mavi ve siyah renklerden hoşlanıyorsanız onları da incelemenizi öneririz.

Ürünü İncele

7. Düğme detaylı şık ve sade: Axcellent Kadın Yazlık Kot Elbise

Hem şık hem rahatlığıyla üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz her ortama uygun kot elbise modelleri

Sırada tercihini genellikle sadelikten yana kullananlar için ideal bir model var. Her ortama rahatlıkla uyum sağlayacak Axcellent Kadın Yazlık V Yaka İnce Kısa Kollu Elbise, tarzınızı şıklık katar. Her iki yanında cepleri ve ön kısmında düğmeleri bulunan elbisenin S bedenden 2XL'a kadar beden aralığı bulunur. Yine de gün içinde ortama göre elbisenize hareket katmak isterseniz renkli çanta ve ayakkabılardan yardım alabilirsiniz. Şık bir görünüm isterseniz basit bir topuz ve sandalet şeklindeki topuklu ayakkabılar ile görünümünüzü tamamlayabilirsiniz. Zarifliğiyle göz dolduran bu parçayı detaylı şekilde inceleyip sepetinize atmanızı öneririz.

Ürünü İncele

8. Benzerlerinden ayrışan: Aymer İki Renkli Kot Elbise

Hem şık hem rahatlığıyla üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz her ortama uygun kot elbise modelleri

Kot elbise almak istediğinizde bazen açık ve koyu renkler arasında bir kararsızlık yaşayabilirsiniz. Peki, her iki tonu bir arada giymek ister misiniz? Cevabınız "Evet." ise Aymer İki Renkli Kot Elbise tam size göre! Açık ve koyu mavi renkleriyle enerjinizi yükselten ürün, aynı zamanda size havalı bir görünüm sunar. Farklı etek kesimiyle dikkat çeken elbise, alışılmışın dışında bir tarzda üretilir. Rahat kalıbı sayesinde yaz sıcaklarında gün boyu konforlu hissedebilirsiniz. Hem sokak şıklığını yaşamak hem bulunduğunuz ortama rahat ayak uydurmak istiyorsanız dolabınızda bu ürüne yer verebilirsiniz.

Ürünü İncele

9. Şık ve kullanışlı: Butikburuc Kadın Açık Mavi Kuşaklı Kot Elbise

Hem şık hem rahatlığıyla üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz her ortama uygun kot elbise modelleri

İçinizi ısıtacak rengiyle dikkat çeken Butikburuc Kadın Açık Mavi Kuşaklı Kot Elbise bu seneki favoriniz olmaya aday ürünlerden biri. Hem gündelik hayatınızda hem arkadaş toplantılarında rahatlıkla kullanabileceğiniz elbise, hoş görünmenizi sağlar. Ürünü yaz mevsimi dışında ilkbahar ve sonbaharda da bir ceketle kullanabilirsiniz. Önden düğmeli, kuşaklı tasarımı ve bol kesimli eteği ile tüm gün rahat edeceğiniz bu kullanışlı elbise, dolabınızın kurtarıcısı olabilir. Gökyüzünü çağrıştıran rengiyle size pozitif enerji veren bu ürünü, rahatına düşkün olanların çok severek kullanacağına eminiz.

Ürünü İncele

10. Buz yıkama bir salopet: N&V Kadın Buz Yıkama Salopet Tasarım Elbise

Hem şık hem rahatlığıyla üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz her ortama uygun kot elbise modelleri

Özellikle 90'lı yıllarda popüler olan salopet rüzgârı, günümüzde yeniden esmeye başladı. Zaman içinde tekrarlayan moda trendlerinden hoşlanıyorsanız sıradaki ürünümüz ilginizi çekebilir. Sportif ve şık tasarımıyla farklı görünmenizi sağlayan N&V Kadın Buz Yıkama Salopet Tasarım Elbise, sıklıkla tercih edilen ürünlerden biri. Giyen herkesin üzerinde şirin görünen ürünü, dilediğiniz şekilde kombinleyebilirsiniz. Spor ayakkabılar ya da topuklu sandaletler tercih ederek isteğinize göre hem şık hem günlük bir tarz oluşturabilirsiniz. Elbisenin S, M, L ve XL beden aralığı bulunduğunu söylemeden geçmeyelim.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanların önerdiği en etkili güzellik ürünleri. Mutlaka denemelisiniz!Uzmanların önerdiği en etkili güzellik ürünleri. Mutlaka denemelisiniz!
Bu kokuyu alıyorsanız dikkat! Kanserin habercisi olabilirBu kokuyu alıyorsanız dikkat! Kanserin habercisi olabilir
Ayakkabıları mahvetmek istemiyorsanız yapmayın!Ayakkabıları mahvetmek istemiyorsanız yapmayın!
Anahtar Kelimeler:
elbise modelleri kot elbise kot elbise modelleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Bakım ve güzellik rutininiz seyahatte de bozulmasın! Mutlaka yanınızda olması gereken ürünler

Bakım ve güzellik rutininiz seyahatte de bozulmasın! Mutlaka yanınızda olması gereken ürünler

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Uzmanların önerdiği en etkili güzellik ürünleri! Mutlaka denemelisiniz!

Uzmanların önerdiği en etkili güzellik ürünleri! Mutlaka denemelisiniz!

İçine istediğiniz her şeyi sığdırabileceğiniz en rahat sırt çantası modelleri

İçine istediğiniz her şeyi sığdırabileceğiniz en rahat sırt çantası modelleri

Hem rahat hem iddialı: Yazın en çok satan gladyatör sandalet modelleri

Hem rahat hem iddialı: Yazın en çok satan gladyatör sandalet modelleri

Siyah beyaz bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Aslı Enver'in olay olan bikinisine alternatif öneriler

Siyah beyaz bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Aslı Enver'in olay olan bikinisine alternatif öneriler

Tümünü Gör
Siyah beyaz bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Aslı Enver'in olay olan bikinisine alternatif öneriler

Siyah beyaz bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Aslı Enver'in olay olan bikinisine alternatif öneriler

Yıpranan saçlarınızı eski canlılığına kavuşturacak ürün önerileri

Yıpranan saçlarınızı eski canlılığına kavuşturacak ürün önerileri

Ütü masasından sıkılanlar için en kaliteli dikey ütü önerileri

Ütü masasından sıkılanlar için en kaliteli dikey ütü önerileri

Yaklaşan bayram için çocuklara son dakika hediyesi olarak alınabilecek oyuncak modelleri

Yaklaşan bayram için çocuklara son dakika hediyesi olarak alınabilecek oyuncak modelleri

Hem rahat hem şık olmak isteyenleri böyle alalım! Birbirinden güzel elbise modelleri

Hem rahat hem şık olmak isteyenleri böyle alalım! Birbirinden güzel elbise modelleri

Bahçenize yaz enerjisi getirin! Yazın geldiğini hissettirecek bahçe ürün önerileri

Bahçenize yaz enerjisi getirin! Yazın geldiğini hissettirecek bahçe ürün önerileri

Tümünü Gör
Bahçenize yaz enerjisi getirin! Yazın geldiğini hissettirecek bahçe ürün önerileri

Bahçenize yaz enerjisi getirin! Yazın geldiğini hissettirecek bahçe ürün önerileri

Kitap kurtları buraya! Yanınızda kitap taşımaktan sıkıldıysanız en kullanışlı e-okuyucuları keşfedin

Kitap kurtları buraya! Yanınızda kitap taşımaktan sıkıldıysanız en kullanışlı e-okuyucuları keşfedin

Bunlar olmadan tatile çıkmayın! Yaz tatilinizde en büyük yardımcınız olacak ürünleri

Bunlar olmadan tatile çıkmayın! Yaz tatilinizde en büyük yardımcınız olacak ürünleri

Kısa sürede dikkatleri üzerine topladı! Gizli Saklı'nın Yaz'ı Sinem Ünsal'ın elbisesine alternatif modeller

Kısa sürede dikkatleri üzerine topladı! Gizli Saklı'nın Yaz'ı Sinem Ünsal'ın elbisesine alternatif modeller

Stilini konuşturmak isteyenlere her ortama uygun birbirinden güzel elbise önerileri

Stilini konuşturmak isteyenlere her ortama uygun birbirinden güzel elbise önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Tümünü Gör

Benzer Moda İçerikleri

Hem rahat hem iddialı: Yazın en çok satan gladyatör sandalet modelleri

Hem rahat hem iddialı: Yazın en çok satan gladyatör sandalet modelleri

Hem rahat hem şık olmak isteyenleri böyle alalım! Birbirinden güzel elbise modelleri

Hem rahat hem şık olmak isteyenleri böyle alalım! Birbirinden güzel elbise modelleri

Siyah beyaz bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Aslı Enver'in olay olan bikinisine alternatif öneriler

Siyah beyaz bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Aslı Enver'in olay olan bikinisine alternatif öneriler

Stilini konuşturmak isteyenlere her ortama uygun birbirinden güzel elbise önerileri

Stilini konuşturmak isteyenlere her ortama uygun birbirinden güzel elbise önerileri

Kısa sürede dikkatleri üzerine topladı! Gizli Saklı'nın Yaz'ı Sinem Ünsal'ın elbisesine alternatif modeller

Kısa sürede dikkatleri üzerine topladı! Gizli Saklı'nın Yaz'ı Sinem Ünsal'ın elbisesine alternatif modeller

Yaz havasını harika bir şekilde yansıtan hem spor hem şık şapka modelleri

Yaz havasını harika bir şekilde yansıtan hem spor hem şık şapka modelleri

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Temmuz boyunca almanıza değecek uzmanlar tarafından önerilen güzellik malzemeleri

Uzmanların önerdiği en etkili güzellik ürünleri! Mutlaka denemelisiniz!

Tatile gitmeden uygulayın! Bu karışım ile selülitlere elveda

Tatile gitmeden yapın! Selülitleri yok eden karışım

İnce ve seyrek saçlılar bu maske ile daha gür saça sahip olabilirsiniz

İnce ve seyrek saçlılar bu maske ile daha gür saça sahip olabilirsiniz

Nişan yüzükleriniz kişiliğiniz hakkında bilgi veriyor

Nişan yüzükleriniz kişiliğiniz hakkında bilgi veriyor

Bu yöntem ile koltuk altı kararmalarını kolayca geçirmek mümkün

Rahat olun! Koltuk altı kararmaları bu yöntemle geçiyor

Yaz aylarında yıpranan saçlarınızı eski canlılığına kavuşturacak kişisel bakım ürünü önerileri

Yıpranan saçlarınızı eski canlılığına kavuşturacak ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.