Hem şık hem rahatlığıyla üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz her ortama uygun kot elbise modelleri

Zevkinize göre istediğiniz modellerde temin edebileceğiniz kot elbiseler, sade tarzda giyebileceği gibi farklı aksesuarlarla rahatça kombinlenebilir. Bazen bir fular bazen bir ceket ile dilediğiniz ortama uygun olacak şekilde şık bir görünüm yaratabilirsiniz. Eğer siz de dolabınızda kot elbiselere yer vermeyi ve bu yazın modasına ayak uydurmayı düşünüyorsanız sizler için seçtiğimiz birbirinden şık kot elbise modellerine göz atabilirsiniz.

1. Sade ve şık: Balins Kadın Kot Elbise

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Uzun ve sıcak yaz günlerinde dışarı çıktığınızda gün boyu üzerinizde taşıyacağınız kıyafetin rahat olmasını tercih eden biri misiniz? Öyleyse sıradaki önerimiz tam size göre! Hem sade hem şık tasarımı olan Balins Kadın Kot Elbise'ye şans verebilirsiniz. Kaliteli materyallerden üretilen elbise, dayanıklı ve kaliteli kumaş yapısıyla kullanıcıların beğenisini kazanır. %100 pamuk ile üretilen ürünün açık mavi, koyu mavi ve orta mavi olmak üzere toplamda üç farklı renk seçeneği bulunur. Kişisel zevkinize göre istediğiniz modeli seçebileceğiniz ürüne göz atmanızı öneririz.

2. Beyazdan vazgeçemeyenlere: Livanomi Beyaz Önü Düğmeli Kemerli Kot Elbise

Yaz döneminin favori renklerinden biri olan beyazdan vazgeçemiyorsanız doğru yerdesiniz. Şık tasarımıyla göz dolduran Livanomi Beyaz Önü Düğmeli Kemerli Kot Elbise, hem gündüz hem akşam kullanıma uygun olur. Düğmeli, kemerli ve cepli detayları bulunan parçanın etek boyu diz üstünde biter. S, M, L beden aralığı bulunan ürün, beyaz spor ayakkabılar ve renkli bir çanta ile kombinlenebilir. Kaliteli ve dayanıklı kumaştan üretilen model, uzun süreli kullanım vadeder. Eğer siz de hem şıklığı hem beyaz rengin asaletini üzerinizde taşımak istiyorsanız bu kot elbiseyi rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

3. Hem şık hem rahat: Verliked V Yaka Kolsuz Bağcıklı Kot Elbise

Sıcak yaz günlerinde şıklığınızla göz doldurmak çok zor değil. "İstediğim gibi rahat ve şık bir elbise bulamıyorum." düşüncesi canınızı sıkmasın. Bu konuda Verliked V Yaka Kolsuz Bağcıklı Kot Elbise imdadınıza yetişiyor. Benzersiz bir tasarım ve kaliteli kot ile üretilen elbise, görenlerin beğenisini kazanıyor. V yaka modeli ve yüksek bel kesimiyle gayet şık görünen ürünün yaka kısmında bağcık detayı bulunuyor. Gün içinde bulunduğunuz her ortamda hem rahat hem şık olmanızı sağlayan kot elbise, kırışıklığa karşı dayanıklı üretiliyor.

4. Zarif ve düz bir kesim: Guitar Kadın Kot Elbise

Geçmişten günümüze varlığını aralıksız sürdüren kot tasarımlar, güncelliğini daima korur. Rahatlığın ve şıklığın sembolü hâline gelen kot elbiseler, istediğiniz her zamanda kurtarıcınız olabilir. Özellikle klasik kot renginden vazgeçemeyenler için Guitar Kadın Kot Elbise, çok şık bir alternatif sunar. %90 pamuk, %8 polyester ve %2 elastan kumaştan üretilen elbiseyi hem spor hem topuklu ayakkabılarla kombinleyebilirsiniz. Önden fermuarlı ve düz kesim modeliyle beğeneceğinizi düşündüğümüz ürün, şıklığını her zaman korumak isteyenler için harika bir seçim olabilir. Elbisenin 36 ile 48 beden aralığında üretildiğini söylemeden geçmeyelim.

5. Havalı görünmeyi sevenlere: Suzanne Midi Kot Elbise

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Yazın nefes alabilen kumaşıyla size ferahlık sağlayacak bir kot elbiseye ne dersiniz? Yumuşak dokusuyla gün boyu üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz Suzanne Midi Kot Elbise, iyi bir seçim olabilir. Önden bağlamalı kuşağı ile şık ve rahat bir görünüm sergilerken yaz sıcaklarında sizi bunaltmaz. Uzun tip ve devrik yaka modeli ile dikkat çeken gömlek tarzındaki elbise, yüksek kaliteli bir kot kumaşıyla üretilir. Günün farklı saatlerinde farklı aksesuarlar ile eşleştirebileceğiniz bu parça ile şıklığı yakalayabilirsiniz. Cep tasarımı ve kuşak ile hareketlendirilen ürün, yaz gardırobunuz için ideal bir seçim olabilir.

6. Salopet sevenleri buraya alalım: Timbre Kadın Denim Kırmızı Kot Salopet

"Kırmızı olsun üç kuruş fazla olsun." diyenler buraya! Hem şirin hem şık görünmenizi sağlayan Timbre Kadın Denim Kırmızı Kot Salopet Askılı Tulum, dolabınıza renk katan ürünlerden biri olabilir. Birinci kalite kumaşla üretilen kot salopet, sıkı kalite kontrol sürecinden geçtikten sonra kullanıcılarına ulaşır. İçine giyebileceğiniz bluz, gömlek veya tişörtler ile dört mevsim harika bir stil yaratmanız mümkün olur. Denim materyalden oluşan orta kalınlıktaki elbisenin toplamda üç renk seçeneği mevcut. Kırmızının dışında koyu mavi ve siyah renklerden hoşlanıyorsanız onları da incelemenizi öneririz.

7. Düğme detaylı şık ve sade: Axcellent Kadın Yazlık Kot Elbise

Sırada tercihini genellikle sadelikten yana kullananlar için ideal bir model var. Her ortama rahatlıkla uyum sağlayacak Axcellent Kadın Yazlık V Yaka İnce Kısa Kollu Elbise, tarzınızı şıklık katar. Her iki yanında cepleri ve ön kısmında düğmeleri bulunan elbisenin S bedenden 2XL'a kadar beden aralığı bulunur. Yine de gün içinde ortama göre elbisenize hareket katmak isterseniz renkli çanta ve ayakkabılardan yardım alabilirsiniz. Şık bir görünüm isterseniz basit bir topuz ve sandalet şeklindeki topuklu ayakkabılar ile görünümünüzü tamamlayabilirsiniz. Zarifliğiyle göz dolduran bu parçayı detaylı şekilde inceleyip sepetinize atmanızı öneririz.

8. Benzerlerinden ayrışan: Aymer İki Renkli Kot Elbise

Kot elbise almak istediğinizde bazen açık ve koyu renkler arasında bir kararsızlık yaşayabilirsiniz. Peki, her iki tonu bir arada giymek ister misiniz? Cevabınız "Evet." ise Aymer İki Renkli Kot Elbise tam size göre! Açık ve koyu mavi renkleriyle enerjinizi yükselten ürün, aynı zamanda size havalı bir görünüm sunar. Farklı etek kesimiyle dikkat çeken elbise, alışılmışın dışında bir tarzda üretilir. Rahat kalıbı sayesinde yaz sıcaklarında gün boyu konforlu hissedebilirsiniz. Hem sokak şıklığını yaşamak hem bulunduğunuz ortama rahat ayak uydurmak istiyorsanız dolabınızda bu ürüne yer verebilirsiniz.

9. Şık ve kullanışlı: Butikburuc Kadın Açık Mavi Kuşaklı Kot Elbise

İçinizi ısıtacak rengiyle dikkat çeken Butikburuc Kadın Açık Mavi Kuşaklı Kot Elbise bu seneki favoriniz olmaya aday ürünlerden biri. Hem gündelik hayatınızda hem arkadaş toplantılarında rahatlıkla kullanabileceğiniz elbise, hoş görünmenizi sağlar. Ürünü yaz mevsimi dışında ilkbahar ve sonbaharda da bir ceketle kullanabilirsiniz. Önden düğmeli, kuşaklı tasarımı ve bol kesimli eteği ile tüm gün rahat edeceğiniz bu kullanışlı elbise, dolabınızın kurtarıcısı olabilir. Gökyüzünü çağrıştıran rengiyle size pozitif enerji veren bu ürünü, rahatına düşkün olanların çok severek kullanacağına eminiz.

10. Buz yıkama bir salopet: N&V Kadın Buz Yıkama Salopet Tasarım Elbise

Özellikle 90'lı yıllarda popüler olan salopet rüzgârı, günümüzde yeniden esmeye başladı. Zaman içinde tekrarlayan moda trendlerinden hoşlanıyorsanız sıradaki ürünümüz ilginizi çekebilir. Sportif ve şık tasarımıyla farklı görünmenizi sağlayan N&V Kadın Buz Yıkama Salopet Tasarım Elbise, sıklıkla tercih edilen ürünlerden biri. Giyen herkesin üzerinde şirin görünen ürünü, dilediğiniz şekilde kombinleyebilirsiniz. Spor ayakkabılar ya da topuklu sandaletler tercih ederek isteğinize göre hem şık hem günlük bir tarz oluşturabilirsiniz. Elbisenin S, M, L ve XL beden aralığı bulunduğunu söylemeden geçmeyelim.