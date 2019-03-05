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Survivor Sabriye sorusuna Acun Ilıcalı'dan güldüren yanıt: 'Velisi gibi oldum'

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.03.2019 01:50 | Son Güncelleme

Survivor Panorama'nın konuğu olan Acun Ilıcalı, Survivor Türkiye Yunanistan ile ilgili merak edilenleri yanıtladı. Acun Ilıcalı'nın Sabriye sorusuna verdiği yanıt güldürdü. Ilıcalı bu sene Survivor'da daha önce görülmemiş çok büyük bir ödülün de olacağını açıkladı.

Survivor Sabriye sorusuna Acun Ilıcalı'dan güldüren yanıt: 'Velisi gibi oldum'

TV8 ekranlarında canlı olarak yayınlanan Survivor Panorama'nın konuğu Acun Ilıcalı oldu. Ilıcalı, hem program sunucularının hem de seyircilerden gelen soruları yanıtladı. Acun Ilıcalı, Survivor'a yeni katılan Sabriye Şengül ile ilgili de merak edilenleri anlattı.

'SABRİYE'NİN VELİSİ GİBİ OLDUM'
Hakan Hatipoğlu'nun Sabriye sorusuna Acun Ilıcalı, "Sabriye'nin velisi gibi oldum." dedi. Acun Ilıcalı, "Yunan seçmesine biz dahil olmadık. Orada da bir yapım ekibi var. Buradaki ana amaç, bu takımların denk olması. Bu 2 kadro dengeli olacak. Eğer bir takım arasında dengesizlik olursa, daha zayıf takım transfer yapabilir dedik. Onlar Dalaka'yı getirdi. Survivor'da en önemli konu şu, biz Survivor'da en iyileri bir araya getirmedik. Biz de eski bir yarışmacı getirecektik. Sabriye de çok istekli görünüyordu. Biz de Sabriye'yi getirdik" ifadelerini kullandı.

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'SURVIVOR'DA SABRİYE DİYE BİR OLAY VARDIR'
Sabriye'nin iki sene önceki Survivor'da son 6'ya kaldığını hatırlatan Acun Ilıcalı, "Bu kız katıldığı sene son 6'ya kalmıştı. Performansıyla mı kaldı? Hayır. Survivor iki türlüdür.
Performans ve ada hayatı. Demek ki ada hayatıyla insanlara bir şey geçirmiş. Sevilmiş. Biz oraya sevilen bir yarışmacı getirdik. Survivor'da Sabriye diye bir olay vardır. Biraz zayıf başladı ama hızı düşük değil. Kilosu daha önceye göre 6 kilo az. Ben teknik direktör değilim. Oraya en iyileri de bulmayı bilirim" dedi.

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SURVIVOR'DA GÖRÜLMEMİŞ BİR ÖDÜL GELİYOR!
Acun Ilıcalı, Survivor'da daha önce görülmemiş bir ödül olacağını açıkladı. Acun Ilıcalı, "Hiç olmamış bir ödül başlıyor, canlı bir ödül, maddi bir ödül, para değil" dedi. Peki, Acun Ilıcalı'nın söylediği ödül ne olacak? Bu sorunun yanıtını ilerleyen bölümlerde belli olacak.

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MURAT CEYLAN NEDEN SUNUCU OLDU?
Acun Ilıcalı, Survivor Türkiye Yunanistan'da sunuculuk yapan Murat Ceylan'ın performansını yorumladı. Murat Ceylan'ın çok düzgün bir kişiliğe sahip olduğunu vurgulayan Acun Ilıcalı, yarışma öncesi onunla deneme çekimi dahi yapmadıklarını söyledi. Acun Ilıcalı, "Murat'a bayılıyorum. Murat ile ilgili hayallerim vardı. Şarkı söylemesindeki girişkenliğinden bu işin altından kalkabileceğini ben sezdim. Çok başarılı." dedi.


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