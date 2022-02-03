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  4. Survivor şampiyonu Cemal Can Seven'den Nisa Bölükbaşı isyanı! ''Sert düşerim, paramparça ederim!''

Survivor şampiyonu Cemal Can Seven'den Nisa Bölükbaşı isyanı! ''Sert düşerim, paramparça ederim!''

03.02.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2020 sezonunu şampiyonlukla kapatan fenomen Cemal Can Seven, Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Canseven, Nisa Bölükbaşı ile küslüğünün yeniden gündeme gelmesine sitem etti.

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Seven, Survivor All Star 2022 konseyinde adının geçmesinden rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.

''CEMAL KADAR TAŞ DÜŞSÜN''

Cemal Can Seven, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bu konular böyle dönüp dolaşıp bana geliyor. Niye bana geliyor bunu anlamış değilim. Ben İstanbul'dayım. Şöyle bir hakkım olsa, telefonla bağlanabilsem öyle bir hakkım da yok. İzlerken şöyle diyorum, ''Ah Cemal kadar taş düşsün'' Hayır, kilo da aldım. Düşersem, sert düşerim paramparça ederim. Kendimi de böyle gaza getiriyorum.

Survivor şampiyonu Cemal Can Seven'den Nisa Bölükbaşı isyanı! ''Sert düşerim, paramparça ederim!''

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Survivor 2020 sezonunda yakın arkadaş olan Nisa Bölükbaşı ve Cemal Can Seven'in yarışma bittikten sonra görüşmemeleri, izleyicinin dikkatinden kaçmamıştı.

Survivor şampiyonu Cemal Can Seven'den Survivor isyanı! ''Sert düşerim, paramparça ederim!''

Cemal Can Seven ve Nisa Bölükbaşı'nın Instagram'da birbirlerini takipten çıkarmaları, ''Cemal Can ve Nisa küs mü?'' sorusunu gündeme getirmişti.

Survivor şampiyonu Cemal Can Seven'den Survivor isyanı! ''Sert düşerim, paramparça ederim!''

Cemal Can Seven'in, Nisa Bölükbaşı ile Danla Bilic'in isteği üzerine görüşmediği öne sürülmüş; Cemal Can Seven, bu iddiaları yalanlamıştı.

Survivor şampiyonu Cemal Can Seven'den Survivor isyanı! ''Sert düşerim, paramparça ederim!''


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Anahtar Kelimeler:
survivor Cemal Can Canseven Nisa Bölükbaşı
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