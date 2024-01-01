Survivor şampiyonu "eşcinselim" dedi, aşkını ilan etti! Dudak dudağa pozlar...

2008 yılında katıldığı Survivor programında Parvati Shallow isimli yarışma programına katılan ve kazanan yarışmacı eşcinsel olduğunu Instagram'dan yaptığı paylaşımla duyurdu.

41 yaşındaki Shallow Instagram hesabından, "Biz buradayız. Biz eşcinseliz. Mutlu Yıllar" ifadelerini kullandı. Shallow, 36 yaşındaki komedyen Mae Martin ile çekilen fotoğrafını paylaştı.

Shallow'un paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Podcast yapımcısı ve yazar Evan Ross Katz, "Kusursuz çift. Bu aşk hikayesinde benim de katkım olduğu için çok mutluyum. İkinizi de seviyorum" dedi.







