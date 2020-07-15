Survivor şampiyonu kim oldu? Cemal Can mı Barış mı şampiyon oldu? Survivor 2020 şampiyonu büyük finalde belli oldu!

Survivor 2020 şampiyonu 14 Temmuz Salı akşamı canlı yayında açıklandı. Survivor 2020 finalistleri Cemal Can Canseven ve Barış Murat Yağcı şampiyon olabilmek için sms oylamasına çıktı. Survivor sms oylaması sıralamasında Acun Ilıcalı ilginç bir açıklama yaptı. Survivor oylamasındaki farkın yüzde 5'den az olduğunu söyleyen Ilıcalı, "Bu Survivor'da ikinci kez oldu. Survivor şampiyonu çok az bir farkla belli olacak. Bugün ikiniz de Survivor şampiyosunuz" dedi. SURVIVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU? CEMAL CAN MI BARIŞ MI? Survivor'da 5 aydır mücadele eden ve tüm rakiplerini geride bırakan Cemal Can ile Barış son defa sms oylamasına çıktı. Survivor'ın iki güçlü yarışmacısı için canlı yayın boyunca oylama yapıldı.



Beyoğlu Noteri'nin onayından geçen sms oylaması sonuçları canlı yayında Acun Ilıcalı'ya ulaştı. Acun Ilıcalı Survivor 2020 şampiyonunu canlı yayında açıkladı. Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven oldu. SURVIVOR ŞAMPİYONU CEMAL CAN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU Acun Ilıcalı'nın sms oylaması sonuçlarını açıklamasıyla Survivor şampiyonu olan Cemal Can Canseven gözyaşlarına boğuldu. Survivor şampiyonu Cemal Can, ikinci olan Barış ile el ele tutuşarak seyircileri selamladı.

ACUN KUPASINI CEMAL CAN'A VERDİ Acun Ilıcalı, Survivor şampiyonu olan Cemal Can'a kupasını canlı yayında verdi. Cemal Can şampiyonluk sevincini sahnede ailesi ve yakın dostu olan Danla Bilic ile kutladı. CEMAL CAN: BURADA İKİ KAZANAN VAR Şampiyon olan Cemal Can duygularını gözyaşları içinde anlattı. Finale birlikte kaldığı Barış'ı sarılan Cemal Can, "Burada bir değil iki kazanan var. Hayaldi gerçek oldu" ifadelerini kullandı. ACUN: İKİNİZ DE ŞAMPİYONLUĞA ÇOK YAKIŞIYORSUNUZ Survivor şampiyonu açıklanmadan önce konuşan Acun Ilıcalı, "Cemal Can senin kadar iyi niyetli bir insan az gördüm. Çok temiz kalplisin. Barış senin temiz kalbin yüzüne vurmuş. İkiniz de şampiyonluğa çok yakışıyorsunuz, gerçekten çok yakışıyorsunuz" ifadelerini kullandı. SURVIVOR ŞAMPİYONUN HİKAYESİ EKRANDA OLACAK Survivor 2020'nin 136. bölüm İstanbul finalinde Acun Ilıcalı, Survivor 2020 şampiyonu için önemli bir açıklamada bulundu. Acun Ilıcalı, "Perşembe günü Survivor şampiyonun hikayesi ekranlarda olacak. Şampiyonun hikayesinde Evrim'in ve bir çok ismin taklidini yapan Sefa Doğanay'ın Survivor tiplemeleri de yayınlanacak" dedi. SURVIVOR CEMAL CAN: İYİ Kİ BARIŞ'I TANIMIŞIM Survivor Cemal Can ise sms sonuçları açıklanmadan önce yaptığı konuşmada, "Sonuç ne olursa olsun mükemmel bir ekiple, çok iyi dostluklar edindik. İyi ki Barış'ı tanımışım ve burada birlikteyiz. Başta çok kızmıştım Barış'a konuşmuyordu. Konuşmadı uyudu, demek ki onun karakteri öyleydi. Ama sonra konuşmaya başlayınca açıldı. Her olayda ailelerimizi düşünerek hareket ettik. Çok güzel ve değişik bir Survivor'dı. Sonuç ne olursa olsun hayırlı olsun" dedi.