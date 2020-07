Survivor şampiyonu kim oldu? Cemal Can mı Barış mı şampiyon oldu? Survivor 2020 şampiyonu büyük finalde belli oldu!

Acun Ilıcalı'nın sms oylaması sonuçlarını açıklamasıyla Survivor şampiyonu olan Cemal Can Canseven gözyaşlarına boğuldu. Survivor şampiyonu Cemal Can, ikinci olan Barış ile el ele tutuşarak seyircileri selamladı.

Survivor'da 5 aydır mücadele eden ve tüm rakiplerini geride bırakan Cemal Can ile Barış son defa sms oylamasına çıktı. Survivor'ın iki güçlü yarışmacısı için canlı yayın boyunca oylama yapıldı. Beyoğlu Noteri'nin onayından geçen sms oylaması sonuçları canlı yayında Acun Ilıcalı'ya ulaştı. Acun Ilıcalı Survivor 2020 şampiyonunu canlı yayında açıkladı. Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven oldu.

Survivor 2020 şampiyonu 14 Temmuz Salı akşamı canlı yayında açıklandı. Survivor 2020 finalistleri Cemal Can Canseven ve Barış Murat Yağcı şampiyon olabilmek için sms oylamasına çıktı. Survivor sms oylaması sıralamasında Acun Ilıcalı ilginç bir açıklama yaptı. Survivor oylamasındaki farkın yüzde 5'den az olduğunu söyleyen Ilıcalı, "Bu Survivor'da ikinci kez oldu. Survivor şampiyonu çok az bir farkla belli olacak. Bugün ikiniz de Survivor şampiyosunuz" dedi.

Survivor Cemal Can ise sms sonuçları açıklanmadan önce yaptığı konuşmada, "Sonuç ne olursa olsun mükemmel bir ekiple, çok iyi dostluklar edindik. İyi ki Barış'ı tanımışım ve burada birlikteyiz. Başta çok kızmıştım Barış'a konuşmuyordu. Konuşmadı uyudu, demek ki onun karakteri öyleydi. Ama sonra konuşmaya başlayınca açıldı. Her olayda ailelerimizi düşünerek hareket ettik. Çok güzel ve değişik bir Survivor'dı. Sonuç ne olursa olsun hayırlı olsun" dedi.

Survivor şampiyonu açıklanmadan önce konuşan Acun Ilıcalı, "Cemal Can senin kadar iyi niyetli bir insan az gördüm. Çok temiz kalplisin. Barış senin temiz kalbin yüzüne vurmuş. İkiniz de şampiyonluğa çok yakışıyorsunuz, gerçekten çok yakışıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Şampiyon olan Cemal Can duygularını gözyaşları içinde anlattı. Finale birlikte kaldığı Barış'ı sarılan Cemal Can, "Burada bir değil iki kazanan var. Hayaldi gerçek oldu" ifadelerini kullandı.

Cemal Can şampiyonluk sevincini sahnede ailesi ve yakın dostu olan Danla Bilic ile kutladı.

SURVIVOR FİNALİSTİ BARIŞ: KAYBEDERSEM AZ ÜZÜLECEĞİM

Survivor finalisti Barış, sms oylaması sonuçları açıklanmadan önce yaptığı konuşmada "Benim hayallerim vardı. Bunlardan birisi de Survivor'da yarışmaktı. Bana destek olan insanların yüzünü kara çıkarmamak adına elimden gelen her şeyi yaptı. Sevgiyi ailemden gördüm, şimdi daha büyük bir ailem var. Cemal Can da en az benim kadar bu şampiyonluğu hak etti. Cemal Can şampiyon olursa sevineceğim, ben kaybedersem az üzüleceğim" ifadelerini kullandı.

BARIŞ MURAT YAĞCI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Survivor finalinde Barış Murat Yağcı'nın kız kardeşi de konuşma yaptı. Abisinin Survivor'da gerçek karakterini ortaya koyduğunu söyleyen Barış'ın kardeşi konuşmasıyla ailesini duygulandırdı. Barış, kardeşi konuşurken gözyaşlarına boğuldu.

SURVIVOR 2019 ŞAMPİYONU KİM OLMUŞTU?

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan'da ayrı ayrı iki final yapılmıştı. Survivor Yunanistan takımında Dalaka şampiyon olmuştu. Bodrum'da yapılan Survivor Türkiye finaline ise Seda Ocak ve Yusuf Karakaya kalmıştı. Sms oylaması sonucunda Survivor şampiyonu Yusuf Karakaya olmuştu.