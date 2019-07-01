Survivor şampiyonu kim oldu? Survivor 2019 Türkiye finalini kim kazandı?

TTV8 ekranlarında Şubat ayında yayınlanmaya başlayan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasında Türk yarışmacılardan Seda Ocak ve Yusuf Karakaya ikili finale kalan isimler oldu. Survivor 2019 Yunanistan şampiyonu ise Pazar akşamı belli olmuştu. Yunan yarışmacı Katerina Dalaka Survivor 2019'un Yunan şampiyonu oldu. SURVIVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU? YUSUF MU SEDA MI?

Survivor'da Türkiye finali ise 1 Temmuz Pazartesi akşamı Bodrum'dan canlı olarak yayınlandı. Survivor'da yarı finalde Okay ve Emre elenirken, Yusuf ve Seda ise finale kalmıştı. Survivor finalinde canlı yayında sms oylaması başlatıldı. Gece 00.00'dan sonra oylama sona erdi. Noterin onayladığı sonuçlar Acun Ilıcalı'ya verildi. Ilıcalı ise bu sonuçlara göre Survivor 2019'da şampiyon olan ismi açıkladı. Survivor 2019 şampiyonu Yusuf Karakaya oldu. Yusuf'a şampiyonluk kupasını Acun Ilıcalı verdi. YUSUF'UN ANNESİ CANLI YAYINDA FENALAŞTI

Survivor finalinde Acun Ilıcalı finalistlerin aileleriyle konuştu. Yusuf'un annesi canlı yayında fenalaştı. Ekran başındakiler ve seyirciler korku dolu anlar yaşadı. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Zinnet Hanım doktor kontrolüne alındı. Yayına bir süre ara verilirken, Acun Ilıcalı ise Yusuf'un annesinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Ilıcalı, Zinnet Hanım'ın tansiyonunun düştüğünü ancak şu anda iyi olduğunu söyledi.

YUSUF: "ÇARESİZLİKTEN ÇILDIRACAK GİBİ OLDUM"

Survivor Türkiye Yunanistan'da finale kalan Yusuf, Survivor 2019'da neler yaşadıklarını ve kendisine ne kattığını anlattı. Yusuf "Aile benim için her şey demek. Gerçekten çok zorlandım.

Survivor'a ailem için ve daha rahat bir hayat sunabilmek için gitmiştim. Annemim koluma taktığı yazmayla her gün konuştum annemmiş gibi. Açlığa ve zor yaşam şartlarına alışıyorsunuz ancak özlem artıyor. Çaresiz kalıp çıldıracak gibi oluyorsunuz" ifadelerini kullandı. Survivor finalisti Yusuf kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Yusuf Karakaya'nın hayat hikayesi SEDA: "BATTANİYENİN ALTINDA AĞLADIM"

Survivor 2019'da finalde Yusuf'la birlikte yarışan Seda, bir anne olarak yaşadıklarının çok zor şeyler olduğunu ve mücadelesini anlattı. Survivor 2019'da ikinci olan Seda Ocak, "Benim için çok zor oldu. Anne olmasaydım üç sene bile kalabilirdim. Çok zor günler geçirdik. Battaniyenin altında ağladığımız zamanlar oldu. Her şeyle uğraştık ama Survivor'ın en zor yeri özlemmiş. Orası güçlülerin yeriymiş. Arkamdaki tüm yarışmacılar da çok güçlüymüş" dedi.