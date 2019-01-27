Survivor Şampiyonu Ogeday Girişken 'Bir Litre Gözyaşı'nda!

Survivor 2017'de Adem Kılıççı ile finale kalan ve şampiyonluğu göğüsleyen Ogeday Girişken, oyunculuğa hazırlanıyor.

Ogeday, bu pazar akşamı Bir Litre Gözyaşı'nda "Teoman" karakterine hayat verecek.

Ünlü isim bu müjdeyi kendi Instagram hesabından paylaşarak "Teoman ile tanışmaya hazır mısınız? Pazar akşamı saat 20.00" dedi.

Survivor'ın bir diğer yarışmacısı Berna Keklikler de geçen hafta Yasak Elma dizisine dahil olduğunu açıklamıştı.

OGEDAY GİRİŞKEN KİMDİR?

Ogeday Girişken, 27 Nisan 1992'de Adana'da doğdu. Ogeday eğitimini ise Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor öğretmenliği'nden mezunu olarak tamamladı.

Erken yaşlarda kürek sporuna başlayan Ogeday, 10 yıl boyunca Fenerbahçe Kürek Takımı'nda yer aldı.

Aynı zamanda milli sporcu olan Ogeday'ın 15’in üzerinde Türkiye şampiyonluğu ve bunun yanında Balkan şampiyonlukları ile dünya sıralamasında dereceleri bulunuyor.

Survivor 2017 gönüllüler takımına profesyonel kürek sporcusu olarak katılan Ogeday tanıtım videosunda sloganı ise "Bizler kapalı kutu gibiyiz, onlar bizim ne yapabileceğimizi daha henüz bilmiyor” olmuştu.

