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Survivor Sancakay: Her gece sabahlara kadar ağladım

26.01.2021 16:28 | Son Güncelleme:
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Survivor Sancakay: Her gece sabahlara kadar ağladım

Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler'e veda eden Sancakay, elendikten sonra ilk kez konuştu ve adada yaşadıklarına dair uzun bir metin paylaştı.

Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler'de Gönüller takımında yer alan ve önceki hafta İlayda, Dora ve Öykü ile eleme potasına kalan Sancakay Ilım Morgül, en az SMS oyunu alarak adaya veda etmişti.

Survivor Sancakay gelen yorumların ardından bir açıklama yaptı:

"Merhabalar; yoruldum, Herkes gördüğünü konuşur ben elendiğim ve izlediğim görüntülerden sonra her gece sabahlara kadar ağladım o kızı ağlatmaya utanmıyor musun yazanlar ben kimseyi ağlatacak bir şey yapmadım ve yapmadığım şeylerden suçlandığım için benim göz yaşlarım döküldü hem de davranışlarıyla adada zaten sayısız kez beni ağlatmış bir insan için. Ne aileme ne dostlarıma ne de sizlere bir açıklama yapamadım suçlu, kötü ve bozan olarak gösterildim bunlara hep susmamın tek sebebi başka bir kadını böyle bir duruma sokmamaktı fakat artık bir açıklama yapmak zorunda hissettim çünkü ben de bir insanım." açıklamasını yaptı.

Sancakay daha sonra ise şunları paylaştı:

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