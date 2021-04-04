Survivor Sancakay Ilım Morgül kimdir, nereli ve kaç yaşında? Sancakay Ilım Morgül kimin akrabası çıktı?

TV8'in sevilen programı Survivor 2021'in son bölümünde daha önce elenen yarışmacı Survivor Sancakay'ın hayatı gündeme geldi. Henüz sezonun ilk haftalarında elenen yarışmacı son konseyde konuşuldu. İzleyiciler Survivor Sancakay Ilım Morgül kimdir sorusunu merak ediyor. Peki Survivor Sancakay Ilım Morgül kimdir, nereli ve kaç yaşında?

SURVİVOR SANCAKAY ILIM MORGÜL KİMDİR?

30 Ocak 1997'de İstanbul Bahçelievler'de dünyaya gelen Sancakay Ilım Morgül, İzmir ve Rize'de büyüyen Sancakay Ilım, spora ritmik jimnastik ile başlamıştır. Lise 3'e kadar İzmir'de okumuş ve futbol kariyerine başlamıştır. Lise 4'de Rizespor takımına transfer olup orada liseyi bitirmiş ve futbol kariyerine devam etmiştir.

Ardından ise futbola yönelen Sancakay, Karadeniz Teknik Üniversitesinde Rus Dili ve Edebiyatı bölümünü 2 yıl okumuştur. Sancakay, Rusça’nın yanı sıra İngilizce’de bilmekte. Konservatuvar tiyatro bölümünün yetenek sınavını kazandıktan sonra İstanbul'a taşınmıştır. Lisans 4. Sınıf öğrencisi olan Sancakay, 2 sezon Edinburg festivalinden gelen Ofsayt oyununda başrolü canlandırmıştır. Aynı zamanda müzik eğitimi de alan Sancakay Ilım, uzun süredir İstanbul'da bir mekanda vokalist olarak sahne almakta ve kendi bestelerini seslendirmektedir.

SURVİVOR SANCAKAY ILIM MORGÜL KİMİN AKRABASI?

Sancakay'ın ünlü teknik direktör Ünal Karaman'ın yeğeni olduğu ortaya çıktı. Sancakay Ilım, Survivor 2021'de Gönüllüler Takımı'nda mücadele ediyor. Sancakay, dayısı olan Ünal Karaman ile bazı fotoğraflarını da sosyal medya üzerinden paylaşıyor.

