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  4. Survivor Semih Öztürk’ün eşi Kurretülayn Matur küvet pozunu eleştirenlere ateş püskürdü!

Survivor Semih Öztürk’ün eşi Kurretülayn Matur küvet pozunu eleştirenlere ateş püskürdü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 16:37 | Son Güncelleme

TV 8 ekranlarında 1 yıl boyunca yayınlanan Ütopya programıyla üne kavuşan Kurretülayn Matur geçtiğimiz günlerde paylaştığı küvet pozuyla eleştiri oklarının hedefi oldu. Kendisini eleştirilenlere fenomen yarışmacı Semih Öztürk’ün eşi çok sert cevap verdi. Kurretülayn Matur kendisini eleştirenleri sosyal medya hesabından ifşa etti.

Survivor Semih Öztürk’ün eşi Kurretülayn Matur küvet pozunu eleştirenlere ateş püskürdü!

Ütopya yarışmasında tanıştığı Semih Öztürk’le olan ilişkisini bir küs bir barışık şekilde uzun yıllarca yürüten Matur sonunda muradına erdi. 19 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşen nikah töreniyle dünya evine giren Kurretülayn Matur eşiyle beraber Fethiye tatiline çıktı. Tatilden romantik karelerini sosyal medya hesaplarından paylaşan ikiliden Kurretülayn Matur’un küvet pozu tepkilere yol açtı. Sosyal medya fenomeni Instagram hesabından içi köpük dolu bir küvette çıplak poz verdiği kareleri yayınladı. Paylaştığı fotoğrafın ardından Matur kendisine gelen tepkileri sert sözlerle karşıladı.

Survivor Semih Öztürk’ün eşi Kurretülayn Matur’dan küvet pozu!Survivor Semih Öztürk’ün eşi Kurretülayn Matur’dan küvet pozu!

‘İÇİNİZİ KEMİRSİN’

Fotoğrafına ‘ucube gibisin aynı’ yorumunu yapan takipçisini sosyal medya hesabından ifşa eden Kurretülayn Matur sert sözler sarf etti. Matur yaptığı paylaşımda, “Ne çok kadın saldırdı bu paylaştığım görsele. Hasetinizden ne yapacağınızı şaşırmışsınız. Bu hesapları engellemeyeceğim. Bakıp bakıp içinizi kemirsin hesetiniz” notunu düştü.

kurretülayn matur

Yorum yapan kişileri engellemeyeceğini belirten Matur, “Madem nefret ediyorsunuz niye takip ediyorsunuz. Hiçbirinizi engellemeyeceğim ama buradan ifşa edeceğim. Görüp kudurmaya devam edin. Hesetinizden ne yapacağınızı şaşırdınız” ifadelerini kullandı.

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