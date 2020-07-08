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Survivor Sercan kimdir? Survivor'dan elenen Sercan Yıldırım kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Sercan'ın hayat hikayesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2020 00:48 | Son Güncelleme

Sercan Yıldırım, Survivor 2020'den elenen son yarışmacı oldu. Survivor finaline bir hafta kala sürpriz şekilde elenen Sercan Yıldırım'ın vedası herkesi şaşırttı. Yarışmadaki son 6 bireysel dokunulmazlık oyunundan 5'ini kazanmasına rağmen Survivor'dan elenen Sercan Yıldırım, finalin en güçlü adayları arasında gösteriliyordu. Şampiyonluk yaşayan eski bir milli futbolcu olan Sercan Yıldırım'ın hayat hikayesi de merak ediliyor. İşte Survivor Sercan'ın biyografisi ve futbol oynadığı takımlar.

Survivor Sercan kimdir? Survivor'dan elenen Sercan Yıldırım kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Sercan'ın hayat hikayesi

Sercan Yıldırım, 4,5 aydan fazla süren Survivor 2020 macerasını 7 Temmuz Salı akşamı noktaladı. Son zamanlarda parkurlarda fırtına gibi esen Sercan, son 6 dokunulmazlık oyunundan 5'ini kazanmayı başarmıştı. Ancak bir oyunu kaybeden Sercan'ı Cemal Can eleme adayı göstermişti. Survivor'daki toplu sms oylamasının sonuçlarına göre Sercan, Berkan ve Yasin'den daha az oy alarak elenen isim oldu. Futbolculuk hayatına bir çok başarıyı sığdıran Sercan Yıldırım'ın hayat hikayesi de Survivor izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Sercan Yıldırım kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? İşte Survivor Sercan Yıldırım'ın hayat hikayesi.

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SURVIVOR SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

Survivor Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Çocukluğundan itibaren top oynamayı seven ve henüz 7 yaşında iken Bursaspor altyapısında futbola adım atan Sercan Yıldırım, Temmuz 2006 yılında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda en değerli oyuncu seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Sercan Yıldırım 2008-2009 yılında ise kariyer patlaması yaşadı. Bu dönem içerisinde başarılı futbolcu Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşayarak kariyerinde başarısını taçlandırdı.

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Bursaspor’ un şampiyonluğu ile adını duyuran futbolcu, başarılı performansı sonrasında 3 milyon Avro bedel ile 2011 yılında Galatasaray'a transfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor gibi takımların formalarını giydi. Sercan Yıldırım son olarak Fatih Karagümrük takımına transfer oldu ve halen forvet ve kanat mevkilerinde oynuyor.

Sercan Yıldırım, profesyonel kariyerine adım atmadan önce de, bir çok yaş kategorilerinde başarılı bir performans göstermiştir. Uluslararası Gençler Turnuvası’nda Rusya, Bulgaristan ve Makedonya’ya karşı oynanan maçlarda mücadele eden Türkiye adına bir gol atmayı başardı. Yapılan bu turnuvanın ardından da sergilemiş olduğu performans ile 17 yaş altı millî takımı kadrosuna davet edildi.

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Türkiye 16 yaş altı millî takım ile 2016 yılında Portekiz’de bir turnuvaya katılarak yetenek avcılarının dikkatini çeken Sercan Yıldırım, turnuvanın ilk iki maçında Avusturya ve Macaristan’a toplam beş gol atarak “En Değerli Genç Oyuncu” unvanını almaya hak kazandı. Genç ve başarılı futbolcu, Londra’daki özel bir organizasyonun ardından dünya devi Manchester United üst kurulu tarafından takip edilmeye ve izlenmeye başladı.

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Yaş olarak kendisinden iki yıl daha büyük olan rakiplere karşı mücadele veren Sercan Yıldırım, Avrupa Şampiyonası eleme maçlarında boy gösterdi. Genç yıldız, 2006 yılının başlarında ise kariyeri için önemli adımlar atmaya başlayarak Türkiye 16 yaş altı millî takımı ile birlikte İzmir’deki Ege Turnuvası’na da katıldı ve üstün bir performans sergiledi.

Genç futbolcunun oynamış olduğu hemen hemen tüm maçlarda gol atmayı başardı. Sergilediği bu başarının ardından sırasıyla Belçika, Norveç ve Hollanda kale ağlarını birer kez sarstı. 5-3’lük skorla kaybedilen Ukrayna karşılaşmasında iki gol atan oyuncu, Hollanda ile oynanan ikinci maçta da attığı gollerle milli takımı 2-1’lik galibiyete taşıdı. Turnuvayı beş maçta atmış olduğu altı golle tamamlayan genç yıldız Sercan Yıldırım, o dönem “Gol Kralı” ve “En Değerli Oyuncu” olmayı başararak kariyerinde bir basamak daha tırmandı.

Sercan Yıldırım, 12 kez Türkiye U-17, 8 kez Türkiye U-18, 17 kez Türkiye U-19, 4 kez Türkiye U-21, 10 kez de Türkiye A Millî forması olmak üzere toplam 64 kez millî formayı giydi ve oynadığı müsabakalarda 33 gol atarak gözde futbolcu olmayı başardı.

Sercan Yıldırım, Şubat ayında TV8'de yayınlanmaya başlayan Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışmasına katıldı.

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Sercan Yıldırım, ünlüler takımında mücadele etti ve büyük finale bir hafta kalan 7 Temmuz 2020'de elendi.

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