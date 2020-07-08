Survivor Sercan kimdir? Survivor'dan elenen Sercan Yıldırım kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Sercan'ın hayat hikayesi

Sercan Yıldırım, 4,5 aydan fazla süren Survivor 2020 macerasını 7 Temmuz Salı akşamı noktaladı. Son zamanlarda parkurlarda fırtına gibi esen Sercan, son 6 dokunulmazlık oyunundan 5'ini kazanmayı başarmıştı. Ancak bir oyunu kaybeden Sercan'ı Cemal Can eleme adayı göstermişti. Survivor'daki toplu sms oylamasının sonuçlarına göre Sercan, Berkan ve Yasin'den daha az oy alarak elenen isim oldu. Futbolculuk hayatına bir çok başarıyı sığdıran Sercan Yıldırım'ın hayat hikayesi de Survivor izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Sercan Yıldırım kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? İşte Survivor Sercan Yıldırım'ın hayat hikayesi. SURVIVOR SERCAN YILDIRIM KİMDİR? Survivor Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Çocukluğundan itibaren top oynamayı seven ve henüz 7 yaşında iken Bursaspor altyapısında futbola adım atan Sercan Yıldırım, Temmuz 2006 yılında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda en değerli oyuncu seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Sercan Yıldırım 2008-2009 yılında ise kariyer patlaması yaşadı. Bu dönem içerisinde başarılı futbolcu Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşayarak kariyerinde başarısını taçlandırdı.

Bursaspor’ un şampiyonluğu ile adını duyuran futbolcu, başarılı performansı sonrasında 3 milyon Avro bedel ile 2011 yılında Galatasaray'a transfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor gibi takımların formalarını giydi. Sercan Yıldırım son olarak Fatih Karagümrük takımına transfer oldu ve halen forvet ve kanat mevkilerinde oynuyor. Sercan Yıldırım, profesyonel kariyerine adım atmadan önce de, bir çok yaş kategorilerinde başarılı bir performans göstermiştir. Uluslararası Gençler Turnuvası’nda Rusya, Bulgaristan ve Makedonya’ya karşı oynanan maçlarda mücadele eden Türkiye adına bir gol atmayı başardı. Yapılan bu turnuvanın ardından da sergilemiş olduğu performans ile 17 yaş altı millî takımı kadrosuna davet edildi.

Türkiye 16 yaş altı millî takım ile 2016 yılında Portekiz’de bir turnuvaya katılarak yetenek avcılarının dikkatini çeken Sercan Yıldırım, turnuvanın ilk iki maçında Avusturya ve Macaristan’a toplam beş gol atarak “En Değerli Genç Oyuncu” unvanını almaya hak kazandı. Genç ve başarılı futbolcu, Londra’daki özel bir organizasyonun ardından dünya devi Manchester United üst kurulu tarafından takip edilmeye ve izlenmeye başladı.