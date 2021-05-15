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Survivor Sergen Bayar'dan itiraf: Yılan, kurbağa denedim

15.05.2021 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Survivor 2021'e veda eden son isim Sergen Bayar oldu. Sergen; Survivor'da yaşadığı zorluklarla ilgili itirafıyla dikkat çekti.

Survivor Sergen Bayar'dan itiraf: Yılan, kurbağa denedim

Survivor 2021 yarışmasına geçtiğimiz günlerde veda eden Sergen Bayar, elendikten sonra ilk kez konuştu.

"Mavi takıma geçtiğimde çok sevindim" diyen yarışmacı açıklamasına şöyle devam etti: "Survivor'daki herkes inanılmaz. Mavi takımda kendimi daha enerjik hissettim. Gülmeyi özlemişim, samimiyetsizlik hissettiğim için ünlüler takımında gülemiyordum. Mavi takımda şakalar, espriler... Arkadaş ortamını hissettim."

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Sergen Bayar şŞampiyonluğu yakıştırdığı yarışmacıyı da söyledi. Bayar "Birinci olur diye tahmin ettiğim Poyraz var. Neredeyse hep erkekler birinci oluyor. Niye Ayşe veya Merve birinci olmasın? Allah herkesin gönlüne göre versin. Hepsi birinci olmayı hak ediyor" dedi.

"YILAN YEDİM"

Açlıkla ilgili itiraflarda da bulunan Sergen "Halk arasında şöyle bir laf vardır; yaşamak için yiyenler, yemek için yaşayanlar. Ben yemekten keyif alan birisiyim, özellikle tatlı yemekten. Günlük hayatımda çok sağlıklı beslenmem... Survivor'da çok acıktım, inanılmaz zor geçti. Vücudumun açlığa alışma döneminde çok zorluk çektim. Adadaki her yaprağı, her türlü bitkiyi tatmışımdır. En sonunda yılan, kurbağa denedim" dedi.


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survivor
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