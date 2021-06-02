Survivor Sergen Bayar: Şampiyon olurlarsa üzülürüm

Haziran sonunda final yapacak olan Survivor Türkiye 2021'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, Survivor Panorama masasına konuk olan Sergen Bayar'dan şaşırtan açıklamalar geldi. Survivor Sergen "Şampiyon olurlarsa üzülürüm" dediği isimleri sıraladı.

Programda Hakan Hatipoğlu'nun sorularını yanıtlayan Sergen, "Dominik'ten döndükten sonra fikrim değişti. Şampiyon olursa sevineceğim isim Aleyna Kalaycıoğlu. Ama bence Poyraz şampiyon olacak. Poyraz'ın şampiyonluğuna sevinirim" dedi.



Sergen Bayar, "Kim şampiyon olursa üzülürsün" sorusuna ise "Aleyna Çalışkan ve Dora" yanıtını verdi.

SURVİVOR SERGEN BAYAR KİMDİR?

Survivor Sergen Bayar, 16 Eylül 1998 Balıkesir doğumludur. Ayvalıklı olduğunu belirten başarılı yarışmacı 1.80 boyunda ve 76 kilodur.

Meslek olarak antrenörlükle ilgilenen Sergen Bayar, daha öncesinde birçok amatör spor dalıyla uğraşmıştır. Enka Spor Kulübü profesyonel sprinter olan Sergen Bayar bu mesleği bırakmıştır. Tenis ve 8 senedir crossfit sporlarıyla uğraşan Sergen Bayar, düzensiz olarak da kite surf, Street workout, artistik jimnastik sporlarına da ilgi göstermiş ve uğraşmıştır. Sergen Bayar iyi derecede yüzme bilmektedir.



