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Survivor Sude Burcu bikinili pozuyla yürek hoplattı! "Mert çok şanslı"

25.06.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star yarışmasına katılan ve performansıyla herkes tarafından tanınan bir isim haline gelen Sude Burcu, şimdilerde yarışmadan arkadaşı Mert Öcal'la yaşadığı aşkla gündemde. Instagram hesabından sık sık özel fotoğraflarını paylaşan güzel yarışmacı, son olarak bikinili pozuyla yürek hoplattı. Muhteşem fiziğiyle dikkat çeken Sude Burcu'ya "Mert çok şanslı" yorumları yapıldı.

Survivor Sude Burcu bikinili pozuyla yürek hoplattı! "Mert çok şanslı"

Survivor yarışmasıyla herkes tarafından tanınan ve adeta fenomen bir isim haline gelen Sude Burcu, Instagram pozlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Her paylaşımıyla beğeni yağmuruna tutulan güzel yarışmacı, son olarak bikinili pozuyla fiziğini sergiledi.

AŞK POZLARI OLAY YARATTI

Survivor 2022 All Star'da rakip takım yarışmacıları arasında yer alan Mert Öcal'la aşk yaşadığı öğrenilen ve aşklarına dolu dizgin devam eden Sude Burcu paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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Sevgilisi Mert Öcal'ın yanından bir an olsun bile ayrılmayan güzel yarışmacının, aşk pozları dikkat çekiyor.

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BİKİNİLİ POZU YÜREK HOPLATTI

Son olarak çıktığı tatilden bikinili pozlarını paylaşan Sude Burcu, muhteşem fiziği ve güzelliğiyle adeta herkesi mest etti.

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Sude Burcu'nun cesur paylaşımına takipçileri yorum yağdırdı. Takipçilerinden bazıları, "Mert abi çok şanslı" yorumlarında bulundu.

İşte Survivor Sude'nin paylaşımları;

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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