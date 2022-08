Survivor Sude Burcu'dan sevgilisi Mert Öcal hakkında aşk dolu paylaşım! "Bugün Dünya Yakışıklılar Günü'ymüş"

Sude Burcu ile Mert Öcal'ın ilişkisi tam gaz devam ediyor. İlişkilerini göz önünde yaşamaktan çekinmeyen ikili, aşk dolu paylaşımla gündeme geldi.

DÜNYA YAKIŞIKLILAR GÜNÜNÜ KUTLADI

Sude Burcu, Mert Öcal'ın Dünya Yakışıklılar Günü'nü kutladı. Öcal'ın pozunu sosyal medya hesabından paylaşan Sude Burcu, "Yalnız bugün Dünya Yakışıklılar Günü'ymüş. Kutlu olsun aşkım... Dünya yakışıklım benim" diye yazdı.

Mert Öcal "Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" kazandı.

Yurt dışında birden fazla modellik işi yapan Öcal, Survivor programı ile tanındı.

Şimdilerde Sude Burcu ile ilişkisiyle dikkat çekiyor.