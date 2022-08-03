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Survivor Sude Burcu'dan sevgilisi Mert Öcal hakkında aşk dolu paylaşım! "Bugün Dünya Yakışıklılar Günü'ymüş"

03.08.2022 01:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022 programı ile ilişkileri ekranlara gelen Sude Burcu ve Mert Öcal, sosyal medyadan birbirleri hakkında romantik içerikler paylaşmaya devam ediyor. Bu defa Sude Burcu'nun, erkek arkadaşı hakkında paylaşımı dikkat çekti.

Survivor Sude Burcu'dan sevgilisi Mert Öcal hakkında aşk dolu paylaşım! "Bugün Dünya Yakışıklılar Günü'ymüş"

Sude Burcu ile Mert Öcal'ın ilişkisi tam gaz devam ediyor. İlişkilerini göz önünde yaşamaktan çekinmeyen ikili, aşk dolu paylaşımla gündeme geldi.

DÜNYA YAKIŞIKLILAR GÜNÜNÜ KUTLADI

Sude Burcu, Mert Öcal'ın Dünya Yakışıklılar Günü'nü kutladı. Öcal'ın pozunu sosyal medya hesabından paylaşan Sude Burcu, "Yalnız bugün Dünya Yakışıklılar Günü'ymüş. Kutlu olsun aşkım... Dünya yakışıklım benim" diye yazdı.

Survivor Sude Burcu'dan sevgilisi Mert Öcal hakkında aşk dolu paylaşım!

Mert Öcal "Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" kazandı.

Survivor Sude Burcu'dan sevgilisi Mert Öcal hakkında aşk dolu paylaşım!

Yurt dışında birden fazla modellik işi yapan Öcal, Survivor programı ile tanındı.

Survivor Sude Burcu'dan sevgilisi Mert Öcal hakkında aşk dolu paylaşım!

Şimdilerde Sude Burcu ile ilişkisiyle dikkat çekiyor.


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Anahtar Kelimeler:
survivor Mert Öcal
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