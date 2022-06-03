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Survivor Sude Burcu'dan sevgilisi Mert Öcal'la motor üstünde olay poz!

03.06.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star'da bu yıl gösterdiği performansla adından söz ettiren Sude Burcu, geçtiğimiz haftalarda girdiği eleme potasında yarışmaya veda ederek hayranlarını üzmüştü. Survivor Sude, adadan döner dönmez sevgilisi Mert Öcal'la buluşmuş ve ikili birlikte tatile çıkmıştı. Son paylaşımıyla olay yaratan Sude, Mert Öcal'la motor üstünde poz verdi.

Survivor Sude Burcu'dan sevgilisi Mert Öcal'la motor üstünde olay poz!

Survivor'da bu yıl gösterdiği performansla adından söz ettiren başarılı yarışmacı Sude Burcu, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Güzelliğiyle mest eden başarılı yarışmacı, sevgilisi Mert Öcal'la adeta gezmeler doyamıyor.

ADADAN DÖNER DÖNMEZ TATİLE ÇIKTILAR

Survivor'dan elenir elenmez sevgilisi Mert Öcal'ın yanına koşan Sude Burcu, birlikte tatile çıkmıştı. Tatilden pozlarını sergileyen Sude Burcu ve Mert Öcal takipçilerinin beğeni yağmuruna tutulmuştu.

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MİNİ ŞORTLU POZUYLA OLAY OLMUŞTU

Sevgilisiyle buluştuktan sonra özlem gideren ve birlikte tatile çıkan Sude Burcu, Mert Öcal'ın objektifine poz vermişti. Mini şortuyla dikkat çeken Sude Burcu'nun paylaşımında fiziğinin güzelliği dikkat çekmişti.

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MOTOR ÜSTÜNDE OLAY POZ

Son olarak sevgilisiyle her gün vakit geçiren ve yanından ayrılmayan Sude Burcu, motor üstünde olay yaratan bir poz verdi.

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Paylaşımında Mert Öcal'ı etiketleyen ve "Miss my boy so much" diyerek özlemini dile getiren Sude Burcu takipçilerinin dikkatini çekti.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Mert Öcal
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