Survivor Sude Burcu'nun kardeşi Simge Burcu sütyeniyle karın kaslarını sergiledi! 'Sude'den daha güzelsin'

Survivor yarışmacısı Sude Burcu'nun kardeşi Simge Burcu geçtiğimiz günlerde güzelliğiyle konuşulmuştu. Sude Burcu kadar sportif olan Simge Burcu, Instagram üzerinden karın kaslarını sergiledi.

SUDE BURCU'NUN KARDEŞİ KARIN KASLARINI SERGİLEDİ

Mert Öcal ile yaşadığı aşkla bir hayli konuşulan Sude Burcu'nun, Simge Burcu adında kız kardeşi bulunuyor.

Simge Burcu, Instagram pozlarıyla görenleri büyüledi.

Kardeşi kadar sportif bir vücudu olan tekvandocu Simge Burcu sütyeniyle karın kaslarını sergiledi.

Ayrıca halter kaldırdığı anları Instagram hesabından paylaştı.



Simge Burcu'nun paylaştığı göğüs dekolteli pozlara, 'Sude'den daha güzelsin', 'Çok güzelsin fıstık' tarzında yorumlar geldi.



"HERKES AHLAK BEKÇİSİ OLMUŞ"

Ablası Sude Burcu'ya destek olan Simge Burcu, ''Herkes ahlak bekçisi olmuş. İnsan, onu ilgilendirmeyen bir konu hakkında 'Bu konu beni ilgilendirmiyor, yorum yapmam doğru olmaz' diyebiliyor mu? Bu önemli.'' ifadelerini kullanmıştı.





