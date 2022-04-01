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Survivor Sude Burcu'nun kardeşi Simge Burcu sütyeniyle karın kaslarını sergiledi! 'Sude'den daha güzelsin'

01.04.2022 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022'de Gönüllüler takımında yer alan Sude Burcu, Survivor'un yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor. Mert Öcal ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Sude Burcu'nun kardeşi Simge Burcu, Instagram pozlarıyla dikkat çekiyor.

Survivor Sude Burcu'nun kardeşi Simge Burcu sütyeniyle karın kaslarını sergiledi! 'Sude'den daha güzelsin'

Survivor yarışmacısı Sude Burcu'nun kardeşi Simge Burcu geçtiğimiz günlerde güzelliğiyle konuşulmuştu. Sude Burcu kadar sportif olan Simge Burcu, Instagram üzerinden karın kaslarını sergiledi.

SUDE BURCU'NUN KARDEŞİ KARIN KASLARINI SERGİLEDİ

Mert Öcal ile yaşadığı aşkla bir hayli konuşulan Sude Burcu'nun, Simge Burcu adında kız kardeşi bulunuyor.

Survivor Sude Burcu'nun kardeşi Simge Burcu sütyeniyle karın kaslarını sergiledi! 'Sude'den daha güzelsin'

Simge Burcu, Instagram pozlarıyla görenleri büyüledi.

Survivor Sude Burcu'nun kardeşi Simge Burcu sütyeniyle karın kaslarını sergiledi! 'Sude'den daha güzelsin'

Kardeşi kadar sportif bir vücudu olan tekvandocu Simge Burcu sütyeniyle karın kaslarını sergiledi.

Survivor Sude Burcu'nun kardeşi Simge Burcu sütyeniyle karın kaslarını sergiledi! 'Sude'den daha güzelsin'

Ayrıca halter kaldırdığı anları Instagram hesabından paylaştı.
Survivor Sude Burcu'nun kardeşi Simge Burcu sütyeniyle karın kaslarını sergiledi! 'Sude'den daha güzelsin'

Simge Burcu'nun paylaştığı göğüs dekolteli pozlara, 'Sude'den daha güzelsin', 'Çok güzelsin fıstık' tarzında yorumlar geldi.
Survivor Sude Burcu'nun kardeşi Simge Burcu sütyeniyle karın kaslarını sergiledi! 'Sude'den daha güzelsin'

"HERKES AHLAK BEKÇİSİ OLMUŞ"

Ablası Sude Burcu'ya destek olan Simge Burcu, ''Herkes ahlak bekçisi olmuş. İnsan, onu ilgilendirmeyen bir konu hakkında 'Bu konu beni ilgilendirmiyor, yorum yapmam doğru olmaz' diyebiliyor mu? Bu önemli.'' ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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