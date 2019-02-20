Survivor sunucusu Itır Esen hüngür hüngür ağladı

Son dönemde özel hayatıyla adından sıkça söze ettiren genç manken Itır Esen, Nişantaşı'nda bir kafe'de hüngür hüngür ağlarken objektiflerine takıldı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Esen, "Ailevi bir durum var" demekle yetindi.

Snob Magazin'in haberine göre; Esen uzun süre telefonda mesajlaştı. Kendisine gelen mesajları cevaplarken durmadan ağlayan Itır Esen'i annesi Hande Esen sakinleştirmeye çalıştı.

O sırada gözleri dolan ve hüngür hüngür ağlayan Itır Esen, mekan çıkışı "Neden ağladınız" sorusunu, "Ailevi bir durum vardı onun için" cevabını verdi.

"ACUN'LA BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ"

"Adınız Acun Ilıcalı ile anılıyor bu konuda ne demek istersiniz?" sorusuna da yanıt veren güzel manken "Birlikte çalışıyoruz" demekle yetindi.

Itır Esen, 2019 Survivor Türkiye-Yunanistan YouTube projesinde sunuculuk yapıyor.

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