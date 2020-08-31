Survivor Taner Tolga Tarlacı dayak yediğini söyleyince Yasin Obuz barıştı!

Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler ve Masterchef 2019 yarışma programlarından sonra dikkatleri üzerine çeken Yasin Obuz sosyal medyada alkış toplayan bir harekete imza attı. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden yakın arkadaşı olan eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı ile Twitter aracılığıyla kavga eden Yasin Obuz, Taner’in zor gününde yanında olmayı seçti. İkilinin arasındaki buzlar Survivor Yasin’in adımıyla eridi.

ESKİ SURVİVOR YARIŞMACILARI KAPIŞTI

Survivor programında ünlendikten sonra adı birçok sansasyona karışan Taner Tolga Tarlacı yaptığı paylaşımla Yasin Obuz’u kafes dövüşüne davet etmişti. Kafes dövüşü davetini Twitter hesabından yayınlayan Survivor Taner, “Çakma zombala bombalacı, palavracı pilavcı seni bum” ifadelerini kullanmıştı.

Taner Tolga’nın kullandığı ifadelerin sonrasında Yasin Obuz’un tepkisi çok sert olmuştu. İkilinin arasında geçen mesajlaşmaları sosyal medya hesabından yayınlayan Taner Tolga ise, “Survivor Yasin Obuz beni engellemiş. Ay çok üzüldük beni mahkemeye verecekmiş” cümlelerini kurmuştu. Yakın arkadaşların arasındaki gerilim sürerken barış çubuğu Yasin Obuz’dan geldi.