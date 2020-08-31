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Survivor Taner Tolga Tarlacı dayak yediğini söyleyince Yasin Obuz barıştı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 15:04 | Son Güncelleme

2011 yılında Survivor programına katılarak ünlenen 3T lakaplı Taner Tolga Tarlacı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla görenleri şaşırttı. Kafes dövüşü maçlarına katılan Taner Tolga Tarlacı, ön dişlerinin kırıldığını ve paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Survivor Taner’e ilk destek dargın olduğu dostu Yasin Obuz’dan geldi.

Survivor Taner Tolga Tarlacı dayak yediğini söyleyince Yasin Obuz barıştı!

Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler ve Masterchef 2019 yarışma programlarından sonra dikkatleri üzerine çeken Yasin Obuz sosyal medyada alkış toplayan bir harekete imza attı. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden yakın arkadaşı olan eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı ile Twitter aracılığıyla kavga eden Yasin Obuz, Taner’in zor gününde yanında olmayı seçti. İkilinin arasındaki buzlar Survivor Yasin’in adımıyla eridi.

ESKİ SURVİVOR YARIŞMACILARI KAPIŞTI

taner tolga tarlacı2

Survivor programında ünlendikten sonra adı birçok sansasyona karışan Taner Tolga Tarlacı yaptığı paylaşımla Yasin Obuz’u kafes dövüşüne davet etmişti. Kafes dövüşü davetini Twitter hesabından yayınlayan Survivor Taner, “Çakma zombala bombalacı, palavracı pilavcı seni bum” ifadelerini kullanmıştı.

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Taner Tolga’nın kullandığı ifadelerin sonrasında Yasin Obuz’un tepkisi çok sert olmuştu. İkilinin arasında geçen mesajlaşmaları sosyal medya hesabından yayınlayan Taner Tolga ise, “Survivor Yasin Obuz beni engellemiş. Ay çok üzüldük beni mahkemeye verecekmiş” cümlelerini kurmuştu. Yakın arkadaşların arasındaki gerilim sürerken barış çubuğu Yasin Obuz’dan geldi.

‘YÜREĞİM EL VERMEDİ’

taner tolga tarlacı

Eski Survivor yarışmacılarının arasındaki tartışma sürerken Taner Tolga Tarlacı 65 kişinin kendisine saldırdığını ve 2 ön dişini kaybettiğini sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla söyledi. Taner Tolga’nın paylaşımı üzerine Yasin Obuz eski dostuna zeytin dalı uzatarak Instagram’dan mesaj attı. Survivor Yasin mesajında “Normalde seninle konuşmayacaktım ama yine yüreğim el vermedi” cümlesini kurdu.

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