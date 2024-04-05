Survivor Turabi sakatlanarak Dominik'e veda etmişti! Paylaşımı olay yarattı: "Sayın Acun Ilıcalı..."

Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Hakan, Sercan, Poyraz ve Özgür arasında eleme heyecanı yaşandı. Düellonun sonunda yarışmaya veda eden isim Poyraz oldu. Vedasıyla herkesi şaşkına çeviren Poyraz, gözyaşlarına boğuldu.

Survivor'ın en popüler ismi Turabi, sosyal medyada aktif bir isim. Diğer yarışmacılarla yaşadığı polemikler ile adından söz ettiren Turabi, paylaşımlarıyla da gündem oluyor.

Turabi son olarak adaya veda eden Poyraz hakkında bir paylaşım yaptı. Turabi, "Yiğit'e ve sevenlerime geçmiş olsun. Güzel bir renkti Survivor için... Erken elenmesine gerçekten üzüldüm. Bir başka sezon daha güçlü döneceğine eminim" dedi.

"EN TEHLİKELİ 3 YARIŞMACI BERNA, HAKAN VE SERCAN"

Paylaşımında ayrıca yarışmada en tehlikeli olarak gördüğü üç yarışmacıyı da açıklayan Turabi, şunları ifade etti:

"Bana göre Survivor'ın en tehlikeli 3 yarışmacısı Berna, Hakan ve Sercan'dır. Survivor'ın en tehlikeli ve gerçek oyunları düellodur. Ve saydığım üçlü sürekli oradalar. Her seferinde daha da güçlenerek çıkıyorlar oradan. Hiç oraya girmemiş birisinin bu üçlüyü yenmesi hiç kolay olmayacaktır, eğer adın Turabi, namın Turbo değilse..."

Acun Ilıcalı hakkında da açıklama yapan Turabi şunları söyledi:

"Bir gün geri döndüğümde tüm düellolara gire gire finale gideceğim ve o kupayı tüm düelloları kazanmış birisi olarak alacağım. Tabii bunun gerçekleşebilmesi için Sayın Acun Ilıcalı'nın engelimi kaldırıp, telefonlarıma bakması lazım. Ya çok meşgul o yüzden telefonlarımı açmıyor, ya da bana yanlış numara verdi."









