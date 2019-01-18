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Survivor Turabi, The Challenge'a katılıyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.01.2019 12:21 | Son Güncelleme

Survivor'un tescilli şampiyonu Turabi, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile sevenlerine yeni proje müjdesini verdi. Turabi, ABD'de yayınlanan 'The Challenge'a katılacak

Survivor Turabi, The Challenge'a katılıyor!

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı ve sunucusu olduğu 'Survivor' yarışmasına üç kez katılıp iki kez şampiyon olmayı başaran Turabi Çamkıran sevenlerine güzel haber verdi.

MTV'NİN YARIŞMA PROGRAMINA KATILACAK

Fenomen yarışmacı, ABD'de yayın yapan MTV kanalının ünlü programı 'The Challenge'a katılacak.

War of the Worlds' (Dünyalar Savaşı) alt başlığıyla düzenlenecek yarışmada, 34 kişi 1 milyon dolarlık ödül için kıyasıya bir mücadeleye girişecek.

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Turabi, Instagram'dan yaptığı açıklamada "Amerika'nın en ünlü, en zor ve en çok kazandıran yarışması olan The Challenge 'War of the Worlds' yarışmasında Türkiye'yi temsil ediceğim. Amerika'nın MTV kanalında. Umarım sizi gururlandırırım" ifadelerini kullandı.

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