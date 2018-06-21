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Survivor Ümit Karan'dan Nagihan itirafı! 'Bilerek yaptım'

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.06.2018 22:10 | Son Güncelleme

Survivor 2018'e geçtiğimiz haftalarda veda eden Ümit Karan, Survivor Panorama'da bir itirafta bulundu. Survivor'da oyunlar sırasındaki ani tepkilerinin sorulması üzerine Ümit Karan, yarışmada hep strateji yaptığını ve karşı takımdaki Nagihan ve Murat'a baskı kurduğunu itiraf etti.

Survivor Ümit Karan'dan Nagihan itirafı! 'Bilerek yaptım'

Survivor 2018'in başarılı yarışmacılarından olan Ümit Karan, TV8'de yayınlanan Survivor Panorama programındaki ilginç itiraflarına devam ediyor.

Program yorumcusu İhsan Tarkan, Ümit Karan'a oyunlar sırasında gösterdiği ani tepkilerinin nedenini sordu. Ümit'in anlamsız tepkilerinin oyuna yansıdığını söyleyen Tarkan, 'Sen inanılmaz derecede karşı tarafa tepki verdin. Özellikle ünlüler gönüllüler olduktan sonra karşı tarafın sevinmelerine, sakatlıklarına tepki verdin.
Bu tepkilerden doğal mıydın? Sen profesyonel bir oyuncusun ve karşı tarafı bozmasını iyi biliyorsun. Karşı taraf 5-0 öndeyken sen birden anlamsız bir tepki veriyorsun ve durum 5-5'e geliyor bazen. Bunu bilerek mi yapıyorsun? diye sordu.

'NAGİHAN'A BASKI YAPMAZSAN PARKURU HATASIZ TAMAMLAR'
Bu sözleri gülümseyerek dinleyen Ümit Karan ise, 'Tabi bilerek yapıyorun. Ne yapayım 10-0 mı kaybedelim? Bu hırçınlık değil. Zayıf noktayı yakalarsam oradan yürümem ve etkilemem lazım. Biz zaten futboldan geldik ve alışkanlığımız var. Ben orada hep strateji uygulamaya çalıştım. Örneğin Nagihan'ı serbest bırakırsan ve hiç müdahale etmezsen parkuru hatasız bitirir. Çünkü çok iyi bir yarışmacı. Baskı kurmak lazım. Baskı altında sayı kaptırma ihtimali daha yüksek. Aynı şekilde Murat da öyle. Biz de bunu yapmaya çalışıyorduk' şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ümit Karan Survivor survivor 2018

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