Survivor Yağmur Banda bikinili pozunu paylaştı! "Ne vücut varmış sende abla"

Survivor 2022'de ada yaşantısıyla dikkat çeken eski yarışmacı Yağmur Banda şimdilerde sosyal medya pozlarıyla adından söz ettiriyor. Banda, paylaştığı bikinili pozuyla gözleri kendisine çevirtti.
Yağmur Banda Survivor 2022 ile adından yeniden söz ettirdi.
Adada arkadaşlık ilişkileriyle ön planda olan Banda, elendikten sonra Instagram pozlarıyla dikkat çekti.
24 yaşındaki Yağmur Banda siyah bikinisiyle poz verdi.
Banda o pozla takipçilerine, "Ne vücut varmış sende abla" dedirtti.
Sosyal medyada oldukça aktif olan Banda, dövmeleri ve fiziğiyle dikkat çekiyor.
Aktif bir spor yaşamı olan Yağmur Banda'nın tekvandoda Türkiye Şampiyonluğu bulunuyor.
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