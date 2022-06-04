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  4. Survivor Yağmur Banda bikinili pozunu paylaştı! "Ne vücut varmış sende abla"

Survivor Yağmur Banda bikinili pozunu paylaştı! "Ne vücut varmış sende abla"

04.06.2022 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2018'den sonra Survivor 2022 ile ekranlara gelen Yağmur Banda'nın macerası uzun sürmemişti. Bir müddet sonra yarışmaya veda eden Banda şimdilerde Instagram pozlarıyla göze çarptı.

Survivor Yağmur Banda bikinili pozunu paylaştı! "Ne vücut varmış sende abla"

Survivor 2022'de ada yaşantısıyla dikkat çeken eski yarışmacı Yağmur Banda şimdilerde sosyal medya pozlarıyla adından söz ettiriyor. Banda, paylaştığı bikinili pozuyla gözleri kendisine çevirtti.

"NE VÜCUT VARMIŞ SENDE ABLA"

Yağmur Banda Survivor 2022 ile adından yeniden söz ettirdi.

Survivor Yağmur Banda bikinili pozunu paylaştı!

Adada arkadaşlık ilişkileriyle ön planda olan Banda, elendikten sonra Instagram pozlarıyla dikkat çekti.

Survivor Yağmur Banda bikinili pozunu paylaştı!

24 yaşındaki Yağmur Banda siyah bikinisiyle poz verdi.

Survivor Yağmur Banda bikinili pozunu paylaştı!

Banda o pozla takipçilerine, "Ne vücut varmış sende abla" dedirtti.

Survivor Yağmur Banda bikinili pozunu paylaştı!

Sosyal medyada oldukça aktif olan Banda, dövmeleri ve fiziğiyle dikkat çekiyor.

Survivor Yağmur Banda bikinili pozunu paylaştı!

Aktif bir spor yaşamı olan Yağmur Banda'nın tekvandoda Türkiye Şampiyonluğu bulunuyor.

Survivor Yağmur Banda bikinili pozunu paylaştı!

Survivor Yağmur Banda bikinili pozunu paylaştı!

Survivor Yağmur Banda bikinili pozunu paylaştı!

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TV8 survivor
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