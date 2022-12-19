Survivor Yağmur Banda Doya Doya Moda'da! Doya Doya Moda Yağmur kimdir, kaç yaşında? Acun Ilıcalı’nın yeni gözdesi

Survivor 2018 ve 2022 kadrolarında yer alan Yağmur Banda Doya Doya Moda'da yarışmak için yerini aldı. Heyecanla izlenen moda programındaki yeni yarışmacının kim olduğu ise merak edilmeye başlandı. Peki, Doya Doya Moda Yağmur kimdir, kaç yaşında? Yağmur Banda aslen nereli, ne iş yapıyor? İşte Acun Ilıcalı’nın yeni gözdesi hakkında tüm merak edilenler...

DOYA DOYA MODA YAĞMUR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Daha önce 2 kez Survivor'da yarışan Yağmur Banda bu seferde yine Tv8'in ilgi ile izlenen yarışması Doya Doya Moda'da yarışacak. Yarışmaya oldukça iddialı bir giriş yapan Yağmur Banda aslen İzmirli ve 24 yaşında. Tarzına çok güvendiğini dile getiren Yağmur Banda Survivor'da da oldukça konuşulan bir isimdi.

Yağmur Banda, Survivor 2018 kadrosunda yer almıştı. 2022'de de Survivor Gönüller takımı yarışmacılarından biri olan Yağmur Banda'nın tekvando da Türkiye Şampiyonluğunun yanı sıra birçok defa 2'ncilik ve 3'üncülük dereceleri var.

