Survivor Yağmur Banda kimdir? sorusunun yanıtı yarışmanın 19 Nisan Salı akşamı ekrana gelen bölümünün ardından merak konusu oldu. Survivor All Star 2022'de bu hafta eleme potasına Evrim, Ayşe, Nisa ve Yağmur çıkarılmıştı. Peki Survivor Yağmur Banda kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Yağmur Banda Survivor'dan elendi mi? İşte detaylar...

SURVİVOR YAĞMUR BANDA KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Yağmur Banda, 1998 yılında İzmir'de dünyaya geldi.

Yağmur Banda'nın en büyük başarısı 2012'de 55 kiloda kazandığı Taekwondo Türkiye şampiyonluğudur.

Taekwondo'nun dışında çok sayıda spor dalıyla ilgilenen Yağmur Banda bilhassa yüzme sporunda beceri sahibidir.

Yağmur Banda'nın 2006'da Taekwondoya başladığı ve o zamandan bu yana bu spor ile uğraştığı biliniyor.

YAĞMUR BANDA SURVİVOR'DAN ELENDİ Mİ?

Survivor'da Evrim, Ayşe ve Nisa eleme potasına girmişti. Haftanın 4. eleme adayı da dün belli olmuştu. Survivor'ın dün ekrana gelen bölümünde 4. eleme adayı Yağmur olarak açıklanmıştı.

Survivor All Star 2022'nin 19 Nisan Salı akşamı ekrana gelen bölümünde eleme potasında olan isimlerden biri en az oyu alarak adaya veda etti.

Evrim, Ayşe, Nisa ve Yağmur arasından elenen yarışmacı Yağmur oldu.

