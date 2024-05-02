Survivor Yaman Keleş'e utandıran cinsellik sorusu! Ne diyeceğini bilemedi

Survivor yarışmasında ada hayatı da merak ediliyor. Daha önce cinsellik konusunda gelen soruya açıklama yapan Acun Ilıcalı "İnsanın o tip konularda kafasındaki gerçekleştirmeyeceği bir ortam olduğu zaman zaten vücut onu kapatır kendini. Zaten kadın erkek başka yerlerde kalıyorlar" demişti.

Survivor All Star 2024 yarışmasında dikkat çeken isimler arasında Yaman Keleş yer alıyordu. Yarışmadan elenen Yaman bir yayına katıldı. Yaman'a da Acun Ilıcalı'ya gelen cinsellik sorusuna benzer bir soru geldi.

"BURASI ÇOK FENA"

Sosyal medya fenomeni Canbequit mastürbasyon sorusu karşısında ne diyeceğini bilemedi. Fenomen ısrarla "Nasıl? Ormana gider yaparım" deyince Yaman "İstersen yaparsın insanın aklına gelmiyor. Burası çok fena bir adam acayip şeyler soruyor" diyerek utandı.

Sosyal medya fenomeni Canbequit ise DOminik'te yarışmacıların yemeklerine hap attığını söyleyince Yaman bilmediğini söyledi.





