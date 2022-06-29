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Survivor yarı finalistleri kim oldu, SMS'e kimler çıkacak? 28 Haziran Survivor'da finali kimler garantiledi?

29.06.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da dün akşam sezonun son final oyunları oynandı. Nisa, Adem, Ayşe ve Batuhan'ın yarıştığı final oyunlarında, yarışmacılar adlarını direk yarı finale yazdırmak için mücadele etti. Oynanan iki final oyunu sonunda iki yarışmacı finale direk gitmeye hak kazandı. Peki, Survivor yarı finalistleri kim oldu? 28 Haziran Survivor'da finali kimler garantiledi?

Survivor yarı finalistleri kim oldu, SMS'e kimler çıkacak? 28 Haziran Survivor'da finali kimler garantiledi?

Survivor yarı finalistleri kimler oldu sorusunun yanıtı binlerce izleyici tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Survivor 2022 All Star'da dün akşam yarı finale direk gitmek için mücadele eden yarışmacılar parkurda zor anlar yaşadı. Oynanan 2 oyun sonrasında 2 yarışmacı performanslarıyla direk yarı finale gitmeye hak kazanırken, diğer 2 yarışmacı ise SMS'e çıkarak sevenlerinden oy bekleyecek. Peki, Survivor yarı finalistleri kim oldu? 28 Haziran Survivor'da finali kimler garantiledi?

SURVİVOR YARI FİNALİSTLERİ KİMLER OLDU?

Survivor'da dün akşam nefes kesen bir yarı final oyunu heyecanı yaşandı. Nisa, Adem, Ayşe ve Batuhan'ın yarıştığı yarı final oyununda, yarışmacılar kazanarak adlarını yarı finale yazdırmak için mücadele etti. Oynanan ilk oyunda 8 olan yarışmacılar yarı final 2. oyununa geçmeye hak kazandı. Adem, Nisa ve Batuhan bu oyunda başarılı olurken, Ayşe SMS'e çıkacak ilk aday oldu.

Survivor yarı final 2. oyununda ise Adem, Nisa ve Batuhan arasında nefes kesen bir mücadele yaşandı. 2 yarışmacının direk yarı finale gitmeyi garantileyeceği bu oyunda, skorunu 5 yapan yarışmacılar direk yarı finale gitmeye hak kazanırken, diğer yarışmacı ise SMS'te Ayşe'nin rakibi oldu. Oynanan oyunda Adem ve Batuhan başarılı olurken, SMS'e kalan bir diğer isim Nisa oldu.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Batuhan Karacakaya Nisa Bölükbaşı Ayşe Yüksel
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