Survivor yarışmacıları kimler olacak, ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı ve Survivor 2023'e yönelik bomba iddia: MasterChef yarışmacısı...

Survivor yeni sezon tanıtım video haftalar önce TV 8 ekranlarında dönmeye başladı. Acun Ilıcalı'nın programın yeni sezon formatına ilişkin yaptığı açıklama olay oldu. Şimdi TV8 izleyicileri dünyanın en zor yarışması olarak lanse edilen Survivor yarışmasının başlamasını bekliyor. Masterchef Türkiye 2022'nin yarışmacıları arasında yer alan Burak Kaya'nın Acun Ilıcalı'nın dikkatini çektiği iddia edildi. Bu gelişme sonrası MasterChef Burak Kaya'nın Dominik Cumhuriyeti'nde parkur oyunlarında nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu oldu. İşte MasterChef Burak Kaya ile ilgili iddiaların ayrıntısı ve Survivor yarışmacıları ile ilgili merak edilenler...

SURVIVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor MasterChef Türkiye yarışmasının final yapmasının ardından başlıyor.

Bu sene de Survivor’un Masterchef’in sezonu tamamlamasının ardından yeni sezona başlayacağı ön görülüyor

Henüz Survivor 2023 yayın tarihi ile ilgili TV8’den ve Acun Ilıcalı’dan resmi bir açıklama gelmedi.

Porgramın 2023'ün Ocak veya Şubat ayında başlayacağı düşünülüyor.

ACUN ILICALI'DAN 'SURVIVOR 2023' AÇIKLAMASI

Acun Ilıcalı, Survivor 2023 başvurularının başladığını açıkladı.

Ünlü televizyoncu Survivor'da parkur performansı ve ada yaşamının ön planda olduğu yarışmada bu sene önemli bir farklılık yaşanacağını ifade etti.

SURVIVOR 2023 KADROSU BELLİ Mİ?

Survivor'ın 2023 yarışmacıları henüz belli değil. Fakat sosyal medyada fenomenler kadrosu için sürpriz isimler ortaya atıldı.

Survivor 2023'te Hakan Hatipoğlu, Hikmet Tuğsuz, Steven Salam, Semih Öztürk, Damla Can, Furkan Kızılay, Merve Aydın, Faster Abdü adıyla tanınan YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz, TikTok fenomeni Merve Yalçın, TikTok fenomeni Cellat ve müzisyen Yaren Alaca'nın yer alacağı öne sürüldü.

MASTERCHEF BURAK KAYA, SURVIVOR'DA MI YARIŞACAK?

Öte yandan Masterchef Türkiye yarışmacısı Burak Kaya'nın bizzat Acun Ilıcalı tarafından Survivor kadrosuna dahil edildiği öne sürüldü.

İddiaya göre; MasterChef erkekler evine spor aletleri getirildiği ve Burak Kaya'nın Survivor hazırlıklarına başladı.

