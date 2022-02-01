MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı kimdir? Barış Murat Yağcı kaç yaşında ve nereli?

Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı kimdir? Barış Murat Yağcı kaç yaşında ve nereli?

01.02.2022 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da performansı ve arkadaşlık ilişkileriyle dikkat çeken yarışmacılardan biri olan Barış Murat Yağcı'nın hayatı merak konusu oldu. Barış Murat Yağcı Survivor'a 2020 yılında da katılmış, Cemal Can Canseven ile son 2'ye kalmış ancak 2. olmuştu. Barış Murat Yağcı Survivor macerasına, Survivor 2022 All Star'da Ünlüler kadrosunda devam ediyor. İşte detaylar...

Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı kimdir? Barış Murat Yağcı kaç yaşında ve nereli?

Barış Murat Yağcı'nın hayatı araştırılıyor. Survivor 2020 sezonunda bir dönem yarışmalarda oldukça etkili olan Barış Murat Yağcı oyuncu ve modellik yapıyor. Birden fazla ekran önü projesinde yer alan Barış Murat Yağcı Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümünü tamamladı.

Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı kimdir? Barış Murat Yağcı kaç yaşında ve nereli?

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

21 Ocak 1991 İzmir doğumlu Barış Murat Yağcı 31 yaşındadır. Oyuncu Birce Akalay'ın kuzeni olan Yağcı, ikinci üniversite kapsamında Anadolu Üniversitesi Spor yönetimi bölümünde eğitimini sürdürüyor.

Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı kimdir? Barış Murat Yağcı kaç yaşında ve nereli?

Profesyonel basketbol kariyeri de olan Yağcı, sakatlıktan sonra spor hayatını sürdüremedi. Bir dönem modellik yapan Yağcı Kocamın Ailesi, Şevkat Yerimdar gibi projelerde rol aldı. Yağcı 1,92 boyunda ve 88 kilo ağırlığındadır.

Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı kimdir? Barış Murat Yağcı kaç yaşında ve nereli?

Bir zamanlar Nisa Bölükbaşı ile sevgili olan Barış Murat Yağcı Instagram'da, 'barismrtyagci' kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor ve 1,6 milyon takipçisi bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor Aycan neden yok?Survivor Aycan neden yok?
Survivor'ı bırakıyor! "Zorla tutmuyoruz" diyerek resti çektiSurvivor'ı bırakıyor! "Zorla tutmuyoruz" diyerek resti çekti
Anahtar Kelimeler:
survivor Barış Murat Yağcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorine zam geldi

Benzin ve motorine zam geldi

Ali Koç, Löw ile anlaştı! İşte sözleşmesi...

Ali Koç, Löw ile anlaştı! İşte sözleşmesi...

Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'a getirildi

Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'a getirildi

TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den çok kritik Azerbaycan hamlesi

TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den çok kritik Azerbaycan hamlesi

Son dakika | Velileri yakından ilgilendiriyor... Dikkat çeken öneri: 'Yaz tatili kısaltılsın'

Son dakika | Velileri yakından ilgilendiriyor... Dikkat çeken öneri: 'Yaz tatili kısaltılsın'

1 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

1 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Koronaya yakalananlar dikkat! Bu şekilde iyileşebilirsiniz

Koronaya yakalananlar dikkat! Bu şekilde iyileşebilirsiniz

Nişanlısı yakın arkadaşıyla aldattı! Öyle bir intikam aldı ki...

Nişanlısı yakın arkadaşıyla aldattı! Öyle bir intikam aldı ki...

“Güzel olmak çok zor” diyerek isyan etti! Cevabı sert oldu

“Güzel olmak çok zor” diyerek isyan etti! Cevabı sert oldu

Adını yetiştiği köyden alıyor! Tüm virüslere karşı şifa kaynağı

Adını yetiştiği köyden alıyor! Tüm virüslere karşı şifa kaynağı

"Endişelenmeyin" dediler ama...

"Endişelenmeyin" dediler ama...

O tarihlere işaret etti! “Her şeyi önceden görebiliyorum”

O tarihlere işaret etti! “Her şeyi önceden görebiliyorum”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.