Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı kimdir? Barış Murat Yağcı kaç yaşında ve nereli?

Barış Murat Yağcı'nın hayatı araştırılıyor. Survivor 2020 sezonunda bir dönem yarışmalarda oldukça etkili olan Barış Murat Yağcı oyuncu ve modellik yapıyor. Birden fazla ekran önü projesinde yer alan Barış Murat Yağcı Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümünü tamamladı.

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

21 Ocak 1991 İzmir doğumlu Barış Murat Yağcı 31 yaşındadır. Oyuncu Birce Akalay'ın kuzeni olan Yağcı, ikinci üniversite kapsamında Anadolu Üniversitesi Spor yönetimi bölümünde eğitimini sürdürüyor.

Profesyonel basketbol kariyeri de olan Yağcı, sakatlıktan sonra spor hayatını sürdüremedi. Bir dönem modellik yapan Yağcı Kocamın Ailesi, Şevkat Yerimdar gibi projelerde rol aldı. Yağcı 1,92 boyunda ve 88 kilo ağırlığındadır.

Bir zamanlar Nisa Bölükbaşı ile sevgili olan Barış Murat Yağcı Instagram'da, 'barismrtyagci' kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor ve 1,6 milyon takipçisi bulunuyor.

