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Survivor yarışmacısı Berna Keklikler'den havuz pozu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 14:28 | Son Güncelleme

TV8 ekranlarında yayınlanan Gözaltı ve Survivor yarışmalarıyla adını duyuran Berna Keklikler'den iddialı havuz pozu geldi. Keklikler, güzelliği ile kendine hayran bıraktı.

Survivor yarışmacısı Berna Keklikler'den havuz pozu

Survivor 2017'nin güzel yarışmacısı Berna Keklikler, paylaştığı havuz pozuyla kendine hayran bıraktı.

İlk olarak Almanya'da katıldığı güzellik yarışması Miss Turkuaz Germany'de adını duyuran Keklikler televiyon dünyasındaki başarısıyla ön plana çıkmıştı. Son olarak Yasak Elma'ya transfer olan güzel oyuncu, son paylaşımı ve değişimiyle dikkat çekti.

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"HAVUZ GÜZELİ BERNA"

Farklı yarışma formatlarında kendine has tarzıyla tanınan Berna Keklikler'in havuz pozuna beğeni ve yorum yağdı. Takipçileri Keklikler için "Havuz güzeli, formunu nasıl koruyorsun?" gibi yorumlar yaptı.

En son Survivor 2017'nin Gönüllüler kadrosunda yer alan Berna Kekliler, Stil Avcıları'nın yarışmacılarından biri oldu. Survivor'a ilginç çıkışlarıyla damga vuran Keklikler, Göz6 yarışmasında şampiyonluk elde etmişti.

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Berna Keklikler Berna Keklikler survivor

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