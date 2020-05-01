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Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Yasin Obuz'a meydan okudu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2020 21:25 | Son Güncelleme

'Survivor 2020'de ünlüler takımında yer alan Mert Öcal, verdiği röportajla adeta Yasin Obuz'a meydan okudu.

Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Yasin Obuz'a meydan okudu

Survivor'ın yeni bölümünde Mert'in Yasin'e söylediği sözler adeta olay oldu. Mert, Yasin'e meydan okuyarak yeni bir yarışma teklifinde bulundu ve 'bana karşı kazanma şansı sıfır' dedi.

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'in yeni bölümünde, Ünlüler takımı yarışmacısı Mert verdiği röportajla adeta Yasin'e meydan okudu. Mert, 'Buradan Yasin'e açık çağrı. Menüyü belirlesinler gelsin kapışalım. Bana karşı kazanma şansı onun sıfır. Öyle Avatar gibi yüz boyamakla aşçılık olmaz' dedi.


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