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Survivor Yasin’den şaşırtan din açıklaması! ‘Kiliseyi çok beğendim...’

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 12:03 | Son Güncelleme

Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışma programıyla popülerliğini arttıran Yasin Obuz sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri çekmeye devam ediyor. Katıldığı programların sonrasında geniş bir hayran kitlesine kavuşan Yasin Obuz, kilise paylaşımının ardından gelen soruları yanıtladı.

Survivor Yasin’den şaşırtan din açıklaması! ‘Kiliseyi çok beğendim...’

TV 8’de yayınlanan Yemekteyiz ve Masterchef yemek yarışmalarına katılan Yasin Obuz, Survivor 2020 kadrosuna dahil olmuştu. Çok sayıda destekleyeni olmasına rağmen yarı finalde rakiplerinden daha az oy alan Survivor Yasin yarışmayı 3. olarak tamamlamıştı. Survivor’un yorgunluğunu atmak için yaz tatili yapan Yasin Obuz, İstanbul’a döndükten sonra yeni işi için kolları sıvadı. Rap şarkısı çıkartacağını söyleyen Survivor Yasin’in parçasında yarışmacı arkadaşlarından Sercan Yıldırım ve Cemal Can Cansever’in adının geçmesi hayranları için sürpriz oldu. Yeni şarkısını görücüye çıkartmak için gün sayan Survivor Yasin heyecanını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

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Rap şarkısının hazırlıklarını hızlandıran ve müzik sektörüne giriş yapmak için hazırlanan Survivor Yasin sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Kiliseye giderek ayin salonundan görüntüler paylaşan Yasin Obuz’a takipçilerinden ‘Hristiyan mısın?’ tepkisi yükseldi.

yasin obuz

Yöneltilen sorulara Survivor Yasin, “Hristiyan değilim. Tüm dinlere saygım var” notuyla cevap verdi. Kendisine gelen tepkilere anlam veremediğini ifade eden Survivor Yasin, “Hristiyan değilim sadece kiliseye gittim ve çok beğendim o yüzden bir hikaye attım” dedi.

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