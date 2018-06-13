Survivor yeni sistemde eleme adayları kimler oldu? Survivor'da adalar birleşti 3 isim elemeye kaldı

Survivor 2018'in Temmuz ayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılacak olan büyük finalleri öncesinde yeni eleme sistemini Acun Ilıcalı açıkladı. Dokunulmazlık oyunu öncesi seramonide Acun Ilıcalı, Survivor 2018'de adaların birleştiğini ve bireysele dönüldüğünü açıkladı. Artık yarışmacılar bireysel mücadele edecek. SURVIVOR'DA KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NDEKİ FİNALE 3 HAFTA KALA YENİ KURALLAR

Survivor'da Turabi ve Damla'nın şok sakatlıkları nedeniyle oyunlarda oynamayacak olması bireysel oyunları erken başlattı. Acun Ilıcalı, Survivor'da artık adaların birleştiğini ve bireysel oyunların başladığını duyurdu. Yarışmacılar hiç beklemedikleri bu gelişme karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Survivor'da artık her aday kendi dokunulmazlığı için yarışacak ve bireysel dokunulmazlık sembolünü alan yarışmacı istediği kişiyi eleme adayı olarak gösterebilecek. Konsey oylamasında ise iki takım aynı anda oy kullanacak ve çıkan isim eleme adayı olacak. BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİMLER KAZANDI?

Survivor 2018'de bireysel oyunların başlamasının ardından ilk dokunulmazlık oyununda kızlarda dokunulmazlık sembolünü alan isim saniyelerle belli oldu. Finalde Nagihan ve Merve Aydın karşı karşıya geldi. Oyunu kazanan Nagihan kadınlarda bireysel dokunulmazlık sembolünün sahibi oldu.

Survivor 2018'in bireysele dönmesinin ardından oynanan ilk dokunulmazlık oyunu nefes kesti. Erkekler finalinde Anıl ve Adem karşı karşıya geldi. Finalde Anıl'ı yenen Adem dokunulmazlık sembolünü kazandı. YENİ SİSTEMDE İLK ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da adaların birleşmesi ve bireysel oyunların başlamasının ardından ilk eleme konseyi yapıldı. Takımların birlikte oy kullandığı ilk konseyde, Ünlüler takımı eleme adayı olarak Hakan'ın ismini yazarken, Gönüllüler ise ortak kararla Merve Aydın'ı yazdı. Oylamada daha kalabalık olan Gönüllüler takımının yazdığı Merve Aydın ilk eleme adayı oldu. Erkeklerde bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan Adem ise, karşı takımdan Hakan Hatipoğlu'nu ikinci eleme adayı olarak gösterdi. Gönüllüler takımından Nagihan da kadınlarda bireysel dokunulmazlık sembolünü kazandığı için son adayı belirledi. Nagihan üçüncü aday olarak Ünlüler'den Sema'yı son eleme adayı olarak çıkardı. Survivor'dan bu hafta elenen isim, Dominik'teki son toplu sms oylamasının sonuçlarına göre belli olacak. Eleme potasına giren Merve, Hakan ve Sema arasından en az oyu alan isim Survivor'a veda edecek.





ELEME ADAYLARI NELER SÖYLEDİ?

Ada konseyinde ismi en fazla yazılan Merve Aydın ilk eleme adayı oldu. Adının yazılmasından sonra konuşan Merve, 'Çok uzun bir maratondu. Sonuna yaklaştık artık. Oylama yapıldı sonuçta. Hepimiz için bir karar var. Burada kalırsak savaşmaya devam edeceğiz' dedi. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Adem'in eleme adayı gösterdiği Hakan Hatipoğlu, 'Bunu bekliyordum. Şu saatten sonra kimseye bir şey diyemeyiz. Biz de arkadaşlarımızı yazmak zorunda kalacağız. Adem'in doğru bir karar verdiğini düşünüyorum. 2 ay vakit geçirdiği arkadaşlarını hala kalbinde tutması güzel' şeklinde konuştu. Nagihan'ın 3. eleme adayı söylediği Sema ise, 'Eğer kazanacağım zafer benim için hayırsızsa zaten istemem. Bu sistemde bireysele bakınca, çok adaletli geldi bana. Elenirsem için cızlamayacak' dedi. Adem ise Hakan'ı aday olarak göstermesinin nedenini açıklayarak, 'Bu kolyeyi aldığım için çok mutluyum. Kendi takımım yerine karşıdan birini söyleyebileceğim. Karşı takıma bakınca Hilmi Cem, Murat ve Damla var. Bizim takımdayken güzel arkadaşlıklar edindik onlarla. Diğer çembere bakınca Nagihan zaten dokunulmazlığı aldı. Geriye Anıl ve Hakan kalıyor. Kendi takımımdan birisinin gitmeme ihtimalini düşünmek zorundayım. O yüzden adayım Hakan' dedi.