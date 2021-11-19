Survivor Yiğit Poyraz Acun Medya'dan çekindi! O soruyu yanıtsız bıraktı!

Survivor 2021 finalistlerinden Yiğit Poyraz, sezonun en iddialı yarışmacıları arasında yer alıyordu. Yarışmadan 2. olarak ayrılan Poyraz, bir YouTube kanalında spora olan ilgisi üzerine konuştu. Poyraz, sunucunun kendisine yönelttiği Survivor sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

''AÇIKLAMA YAPMAYI TERCİH ETMİYORUM''

Yiğit Poyraz, sunucunun ''Size hakikaten bir şey yedirmiyorlar mıydı?'' sorusu karşısında sessiz kalmayı tercih etti. Moderatörün, ''İmzaladığınız bir kontrat var muhtemelen'' yorumuna ''Evet, o yüzden bu konular hakkında açıklama yapmayı tercih etmiyorum'' yanıtı veren Poyraz, ''Çok aç kaldığımı, çok kilo verdiği belirtmek isterim. Yaklaşık 20 kilo verdim.'' ifadelerini kullanarak konuyu kapattı. Poyraz'ın bu tavırları, Acun Medya'nın yarışmacılara imzalattığı gizlilik sözleşmesinin sonuçlarının ne kadar ağır olabileceği konusunda merak yarattı.

YİĞİT POYRAZ KİMDİR?

1994 doğumlu Yiğit Poyraz, aslen Sakaryalı bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Ancak ailesi, 1999 depreminden sonra Muğla'ya taşındı. 2009 yılında Robert Koleji'nde yatılı olarak okumaya başlayan Poyraz, 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandı. İşletme mezunu Poyraz, 1 yıl Avustralya'da yaşadı. Türkiye'ye döndükten sonra halalarıyla tekstil mümessilliği yapan Yiğit Poyraz, Survivor'dan sonra çeşitli reklam filmlerinde rol almaya başladı.



