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  4. Survivor Yiğit Poyraz iletişim ödülünü kazanıp canlı yayın açtı! Yasmin Erbil uyuyakaldı... Bomba anlar

Survivor Yiğit Poyraz iletişim ödülünü kazanıp canlı yayın açtı! Yasmin Erbil uyuyakaldı... Bomba anlar

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.02.2024 07:20
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Survivor All Star 2024'te yarışmacılar sezonun ilk iletişim ödülü oyunu için yarıştılar. İlk iletişim ödülü oyununun kazananı mavi takım oldu. Yiğit Poyraz canlı yayında açınca şoke oldu. Annesi ve sevgilisi Yasmin Erbil'i yayında göremedi. Erbil sevgilisini beklerken uyuyakaldı. İşte bomba anlar...

Survivor Yiğit Poyraz iletişim ödülünü kazanıp canlı yayın açtı! Yasmin Erbil uyuyakaldı... Bomba anlar

Survivor All Star 2024 yarışmasında nefes kesen mücadele hız kesmeden devam ediyor. Dokunulmazlık oyunları sonrası yarışmacılar iletişim ödülü oyunu için yarıştılar.

Survivor ödül oyununu mavi takım kazandı. Yarışmacılar canlı yayın açmak için çok heyecanlandı. Yasmin Erbil ile sevgili olan Yiğit Poyraz canlı yayında şoke oldu. Çünkü yayında ne annesi ve ne de sevgilisi vardı.

Ekran Alıntısı

Yasmin Erbil daha sonra paylaşım yaparak sevgilisini beklerken uyuyakaldığını itiraf etti.

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Yiğit Poyraz'ın canlı yayın hakkının sonunda yayına katılan Yasmin Erbil'e sevgilisi adeta trip attı. Survivor Poyraz "Yasmin Erbil şimdi katıldı iyi oldu katıldığın zahmet oldu aşkım" dedi.


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Yasmin Erbil anne ele
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