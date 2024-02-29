Survivor Yiğit Poyraz iletişim ödülünü kazanıp canlı yayın açtı! Yasmin Erbil uyuyakaldı... Bomba anlar

Survivor All Star 2024 yarışmasında nefes kesen mücadele hız kesmeden devam ediyor. Dokunulmazlık oyunları sonrası yarışmacılar iletişim ödülü oyunu için yarıştılar.

Survivor ödül oyununu mavi takım kazandı. Yarışmacılar canlı yayın açmak için çok heyecanlandı. Yasmin Erbil ile sevgili olan Yiğit Poyraz canlı yayında şoke oldu. Çünkü yayında ne annesi ve ne de sevgilisi vardı.

Yasmin Erbil daha sonra paylaşım yaparak sevgilisini beklerken uyuyakaldığını itiraf etti.



Yiğit Poyraz'ın canlı yayın hakkının sonunda yayına katılan Yasmin Erbil'e sevgilisi adeta trip attı. Survivor Poyraz "Yasmin Erbil şimdi katıldı iyi oldu katıldığın zahmet oldu aşkım" dedi.







