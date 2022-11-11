Survivor yıldızı Sema Aydemir'in bacak dekolteli pozuna yorum yağdı! 'Bu güzellik nereden?'

Birçok şampiyonada ter döken ünlü atlet Sema Aydemir, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Küçükyalı'da bir etkinliğe katılan Sema Aydemir, siyah elbisesiyle takipçilerini büyüledi.

Bacak dekoltesi veren Sema Aydemir'e ''Bu güzellik nereden?'' ve ''Asalet akıyor'' gibi yorumlar yapıldı.

Sema Aydemir, ikiz kardeşi Seda Ocak ile poz vermeyi de ihmal etmedi.

37 yaşındaki Sema Aydemir; Londra Olimpiyatları, Helsinki Avrupa Şampiyonası ve Atina Olimpiyat Oyunları'nda koşmuştu.

Çekiç atma şampiyonu Eşref Apak ile dünyaevine giren Sema Aydemir'in 'Ali' adında bir oğlu var. Sema Aydemir ve Eşref Apak, 2016 yılında boşanmıştı.

Survivor'a iki kere katılan Sema Aydemir, TV8'de yayınlanan Survivor Panorama programında yorumculuk yapmıştı.

Sosyal medyada epey aktif olan Sema Aydemir'in Instagram'da 2 milyon takipçisi mevcut.



