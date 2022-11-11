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  4. Survivor yıldızı Sema Aydemir'in bacak dekolteli pozuna yorum yağdı! 'Bu güzellik nereden?'

Survivor yıldızı Sema Aydemir'in bacak dekolteli pozuna yorum yağdı! 'Bu güzellik nereden?'

11.11.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2017 ve 2022 yılında katıldığı Survivor'la tanınırlığı arttıran milli atlet Sema Aydemir, Instagram hesabından paylaştığı yırtmaçlı pozlarıyla ilgi odağı oldu.

Survivor yıldızı Sema Aydemir'in bacak dekolteli pozuna yorum yağdı! 'Bu güzellik nereden?'

Birçok şampiyonada ter döken ünlü atlet Sema Aydemir, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Küçükyalı'da bir etkinliğe katılan Sema Aydemir, siyah elbisesiyle takipçilerini büyüledi.

Survivor yıldızı Sema Aydemir'in bacak dekolteli pozuna yorum yağdı! 'Bu güzellik nereden?'

Bacak dekoltesi veren Sema Aydemir'e ''Bu güzellik nereden?'' ve ''Asalet akıyor'' gibi yorumlar yapıldı.

Survivor yıldızı Sema Aydemir'in bacak dekolteli pozuna yorum yağdı! 'Bu güzellik nereden?'

Sema Aydemir, ikiz kardeşi Seda Ocak ile poz vermeyi de ihmal etmedi.

Survivor yıldızı Sema Aydemir'in bacak dekolteli pozuna yorum yağdı! 'Bu güzellik nereden?'

37 yaşındaki Sema Aydemir; Londra Olimpiyatları, Helsinki Avrupa Şampiyonası ve Atina Olimpiyat Oyunları'nda koşmuştu.

Çekiç atma şampiyonu Eşref Apak ile dünyaevine giren Sema Aydemir'in 'Ali' adında bir oğlu var. Sema Aydemir ve Eşref Apak, 2016 yılında boşanmıştı.

Survivor'a iki kere katılan Sema Aydemir, TV8'de yayınlanan Survivor Panorama programında yorumculuk yapmıştı.

Sosyal medyada epey aktif olan Sema Aydemir'in Instagram'da 2 milyon takipçisi mevcut.


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