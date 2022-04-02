MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor yokluk adası nedir? Yokluk adası şartları nelerdir? Survivor’da yokluk adasına hangi yarışmacılar gidecek?

Survivor yokluk adası nedir? Yokluk adası şartları nelerdir? Survivor’da yokluk adasına hangi yarışmacılar gidecek?

02.04.2022 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yokluk adası nedir? sorusunun yanıtı Acun Ilıcalı'nın son yaptığı açıklamanın ardından merak konusu olmuştu. Adaya giden ilk yarışmacı Ardahan oldu. Bu kapsamda Survivor yokluk adası nedir? Yokluk adası şartları nelerdir? Survivor’da yokluk adasına hangi yarışmacılar gidecek? soru ve konu başlıkları yarışmanın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

Survivor yokluk adası nedir? Yokluk adası şartları nelerdir? Survivor’da yokluk adasına hangi yarışmacılar gidecek?

Survivor yokluk adası nedir? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırma yapıyor. TV 8'in sevilen yarışmasında değişikliğe gidildi. Konuya ilişkin açıklama Acun Ilıcalı tarafından yapıldı. Peki Survivor yokluk adası nedir? Yokluk adası şartları nelerdir? Survivor’da yokluk adasına hangi yarışmacılar gidecek? Yarışmadaki bu son değişiklik ile ilgili detayları sizler için derledik.

SURVİVOR YOKLUK ADASI NEDİR?

Survivor'da eleme adayı olan isimler yokluk adasına gidiyor.

Yokluk adasına giden yarışmacı, hem burada 24 saat boyunca yalnız kalıyor hem de yanında yalnızca battaniye olduğu için bu zor koşulla baş etmeye çalışıyor.

YOKLUK ADASI ŞARTLARI NELERDİR?

Yokluk adasına giden yarışmacı bir battaniye ve tahta parçası ile 24. saati yalnız geçirmek durumunda kalıyor. Ne başka bir yarışmacı ne de programın teknik ekibinden kimse bulunmuyor.

SURVİVOR YOKLUK ADASINA HANGİ YARIŞMACILAR GİDECEK?

Survivor yokluk adasına Yarışmacılar burada 24 saat tek başına kalmak durumunda olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
Şaşkına çeviren soru! 'Bir erkek evlenmek istediği kızla cinsel birliktelik yaşamak isterse...'Şaşkına çeviren soru! 'Bir erkek evlenmek istediği kızla cinsel birliktelik yaşamak isterse...'
Aşk itirafı! "Her şey belden aşağı yaşanmıyor"Aşk itirafı! "Her şey belden aşağı yaşanmıyor"
Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor Acun Ilıcalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bebeğini öldürüp, gömen anneye müebbet

Bebeğini öldürüp, gömen anneye müebbet

Akaryakıt fiyatları için flaş iddia: LPG fiyatı...

Akaryakıt fiyatları için flaş iddia: LPG fiyatı...

Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması! ''Bu sefer turnayı gözünden vuracağız''

Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması! ''Bu sefer turnayı gözünden vuracağız''

Dikkat çeken sonuç! AK Parti oyunu arttırdı…

Dikkat çeken sonuç! AK Parti oyunu arttırdı…

Şaşkına çeviren soru! 'Bir erkek evlenmek istediği kızla cinsel birliktelik yaşamak isterse...'

Şaşkına çeviren soru! 'Bir erkek evlenmek istediği kızla cinsel birliktelik yaşamak isterse...'

Beykoz'da akıllara durgunluk veren anlar!

Beykoz'da akıllara durgunluk veren anlar!

İlginizi Çekebilir

Koronavirüsle hayatları değişti! Çıplak pozları servet değerinde

Koronavirüsle hayatları değişti! Çıplak pozları servet değerinde

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Portakaldan daha fazla C vitamini içerir

Portakaldan daha fazla C vitamini içerir

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.