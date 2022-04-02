Survivor yokluk adası nedir? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırma yapıyor. TV 8'in sevilen yarışmasında değişikliğe gidildi. Konuya ilişkin açıklama Acun Ilıcalı tarafından yapıldı. Peki Survivor yokluk adası nedir? Yokluk adası şartları nelerdir? Survivor’da yokluk adasına hangi yarışmacılar gidecek? Yarışmadaki bu son değişiklik ile ilgili detayları sizler için derledik.

SURVİVOR YOKLUK ADASI NEDİR?

Survivor'da eleme adayı olan isimler yokluk adasına gidiyor.

Yokluk adasına giden yarışmacı, hem burada 24 saat boyunca yalnız kalıyor hem de yanında yalnızca battaniye olduğu için bu zor koşulla baş etmeye çalışıyor.

YOKLUK ADASI ŞARTLARI NELERDİR?

Yokluk adasına giden yarışmacı bir battaniye ve tahta parçası ile 24. saati yalnız geçirmek durumunda kalıyor. Ne başka bir yarışmacı ne de programın teknik ekibinden kimse bulunmuyor.

SURVİVOR YOKLUK ADASINA HANGİ YARIŞMACILAR GİDECEK?

Survivor yokluk adasına Yarışmacılar burada 24 saat tek başına kalmak durumunda olacak.

