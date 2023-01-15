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Survivor Yusuf Güney kimdir, kaç yaşında, nereli? “Astral seyahatle uzaya gittim” demişti! Yusuf Güney Survivor 2023 Ünlüler kadrosunda

15.01.2023 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2023 kadrosunda Yusuf Güney de yer alıyor. Yaptığı şarkılar ile çıkış yakalayan Yusuf Güney bu sene Survivor Ünlüler yarışmacılarından biri oldu. TV 8 ekranlarında yayınlanan programa katılan başarılı isim daha önce “Astral seyahatle uzaya gittim” açıklaması ile gündem olmuştu. Peki, Yusuf Güney kimdir, kaç yaşında, nereli?

Survivor Yusuf Güney kimdir, kaç yaşında, nereli? “Astral seyahatle uzaya gittim” demişti! Yusuf Güney Survivor 2023 Ünlüler kadrosunda

Yusuf Güney’in kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Survivor 2023 kadrosunda yer alan Yusuf Güney, Ünlüler Takımı yarışmacıları arasında yer alıyor. 1984 doğumlu olan Güney, "Astral seyahatle uzaya gittim, geldim. Uzayla ilgili birçok bilgiyi NASA benden sonra açıkladı" ifadelerinin ardından oldukça konuşulmuştu.

YUSUF GÜNEY KİMDİR?

Yusuf Güney, 5 Haziran 1984 Trabzon doğumludur. Pop şarkıcısı olan Yusuf Güney 2007 yılından beri kariyerinde aktiftir.
Alen Gümüşhane Kelkitli olan Güney, 14 yaşına kadar Trabzon'da yaşadıktan sonra ailesiyle Londra'ya yerleşti. Burada pazarlama müdürlüğü yapan Güney, 2005 yılında Rafet El Roman ile tanışarak müzik dünyasına ilk adımı attı.
2008 yılında ilk bestesi "Aşk-ı Virane" Rafet El Roman'ın 2008 tarihli albümü Bir Roman Gibi'de yer aldı. İlerleyen yıllarda müzik çalışmalarını hızlandırdı. Şarkıcılık deneyiminin yanında oyunculuk tecrübesi de bulunuyor. Sarı Siyah, Yüzyıllık Mühür gibi filmlerde başrolü canlandırdı.

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ASTRAL SEYAHAT AÇIKLAMASI GÜNDEM OLMUŞTU

Yusuf Güney, "Astral seyahatle uzaya gittim, geldim. Uzayla ilgili birçok bilgiyi NASA benden sonra açıkladı" ifadelerinin ardından oldukça konuşulmuştu. Kimileri Güney'i yalanlamış kimileri de espri konusu etmişti. Bunun ardından, "Ülke bu tarz şeylere hazır değilmiş" açıklaması yapmıştı

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