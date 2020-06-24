Survivor'da Yine Bir Sakatlık!

Dominik'te düzenlenen ve TV8'de yayınlanan Survivor programında şok sakatlık!

All Star takımına karşı Gönüllüler takımı üst üste 10 oyun kaybetti ve bunun dolayısıyla şimdiye kadar 3 arkadaşlarına veda etmek zorunda kaldılar. Bu akşam TV8'de 20.00'da yayınlanacak olan bölümde Gönüllüler için üzücü bir sahne daha izleyeceğiz. Yayınlanan fragmanda göründüğü kadarıyla takım arkadaşları Melih Özkaya belinden sakatlanıyor ve benchte acılar içinde kıvranıyor.

Panikleyen Gönüllüler takımı hemen Dokotr Metin Kuş'u çağırıyor. Metin Kuş, Melih'i hemen sedyeye alıp, ambulans ile hastaneye kaldırıyor.

Fragmanı izleyen Survivor hayranları Melih Özkaya'nın sağlık durumunu merak ediyor.

